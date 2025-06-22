مواعيد مباريات مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لشباب اليد

يستعد منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفني مجدي أبو المجد، لخوض منافسات الدور الرئيسي، ببطولة العالم المقامة خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجاري في بولندا.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى الدور الرئيسي بالعلامة الكاملة، متصدرًا المجموعة الثامنة، بعد الفوز على السعودية والبحرين وإسبانيا في دور المجموعات.

مواعيد مباريات مصر أمام سويسرا وألمانيا

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة، منتخب سويسرا يوم الإثنين الموافق 23 يونيو الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت بولندا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في أولى مباريات الدور الرئيسي.

ثم يلتقي منتخب مصر، منتخب ألمانيا، يوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو الجاري، في تمام الساعة 6.45، مساءً، بتوقيت وارسو، الـ 7.45 بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب شباب اليد كل من: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.