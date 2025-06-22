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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة ضمن مبادرة ابدأ صح بالمنيا

دورات تدريبه بمبادرة ابدا صح
دورات تدريبه بمبادرة ابدا صح
ايمن رياض

نفذت وحدة السكان بالمنيا 40 دورة تدريبية لتأهيل وتمكين الشباب بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” برعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

 وذلك ضمن مبادرة ابدأ صح للتنمية، التي تستهدف تعزيز مفاهيم الشمول المالي وريادة الأعمال لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم في إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة، بما يُسهم في تمكين الأسرة المصرية ورفع الوعي الاقتصادي والمجتمعي لدى الفئات المستهدفة.

وبحسب التقرير الذي عُرض على اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، تم الانتهاء من تدريب 4000 شاب وفتاة في 40 قرية بمركز سمالوط، شملت قرى: شوشة، منقطين، اسطال، بني غني، البيهو، قلوصنا، طحا الأعمدة، بني خالد، الخمايشة، واطسا. ومن المقرر بدء التدريبات هذا الأسبوع بمركز أبوقرقاص.

من جانبه، أوضح الدكتور رضا فاروق، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورئيس وحدة السكان، أن المبادرة تستهدف تدريب 7000 شاب وفتاة في الفئة العمرية من 21 إلى 45 عامًا في جميع قرى “حياة كريمة”، بواقع 10 قرى بكل مركز، وذلك حتى منتصف سبتمبر المقبل، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك مصر ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وتتضمن الدورات التدريبية: مهارات الادخار، إدارة الموازنة الأسرية، تأسيس المشروعات الصغيرة، التسويق الإلكتروني والمباشر، والتعرف على جهات التمويل المتاحة بالمحافظة، مع ربط المشاركين بمنصة أيادي مصر لتسويق منتجاتهم.

وتدعو محافظة المنيا الشباب الراغبين في الالتحاق بالتدريبات في المراكز القادمة للتواصل مع منسقي وحدة السكان بالمراكز، أو التواصل عبر الرقم: 01006530590.

المنيا محافظ مبادرة ابدأ صح

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