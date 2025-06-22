بإطلالة غريبة..أحدث ظهور لـ مي سليم على إنستجرام

نشرت الفنانة مي سليم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، خطفت بها أنظار متابعيها..

وظهرت مي سليم بإطلالة شبابية أنيقة وغريبة، حيث ارتدت تيشرت باللون الأبيض، وبنطلون جينز وبه تنورة، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على ظهرها، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الطبيعية وجمالها الهادئ.

وتفاعل جمهورها مع الصور، مشيدين بجمالها وإطلالتها البسيطة والأنيقة.

وتعتمد مي سليم، في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضًا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.