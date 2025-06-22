دليل قاطع على حدوث تسرب إشعاعي.. أستاذ فيزياء حيوية يكشف

رد الدكتور سامح سعد أستاء الفيزياء الحيوية، على سؤال بشأن احتمالية حدوث تسريب إشعاعي نتيجة ضرب المفاعلات الإيرانية، مشيرا إلى أن تم رصد حركة غير اعتيادية قبل أيام من الضربة الإمريكية لمفاعل فوردو.



وأضاف الدكتور سامح سعد أستاء الفيزياء الحيوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يعتبر تفاعل استباقي من الجانب الإيراني، متابعا أن إيران نقلت اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

وتابع الدكتور سامح سعد أستاء الفيزياء الحيوية، أن هناك عدادات تستطيع قياس الاشعاع وهذا الأمر يتم بأسلوب علمي وممنهج، مشيرا إلى أن لا يوجد أي شواهد لحدوث تسرب إشعاعي في إيران عقب الضربة الأمريكية.