تطهير جسور النيل وإطلاق حملات لمكافحة الحشرات والقوارض بدمياط

فى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واصلت الوحدات المحلية للمراكز والمدن، جهودها لرفع المخلفات وتكثيف حملات النظافة، بالشوارع الفرعية والرئيسية والقرى تم الدفع بالمعدات اللازمة للتنفيذ .

فيما وقد شملت الجهود أيضًا تطهير جسور النيل بعدد من المناطق، و إطلاق حملات لمكافحة القوارض والحشرات ، و تطهير مقار لجان الثانوية العامة

تلاحظ سلوك بعض المواطنين بإلقاء مخلفات بمياه نهر النيل مما يعرضها للتلوث وتشويه الشكل الجمالي بالمدينة

هذا وتهيب محافظة دمياط السادة المواطنين بالالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع أو المجاري المائيه وذلك لمنع تجمع الكلاب الضالة والحشرات والحفاظ علي البيئة نظيفة.