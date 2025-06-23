القيادة العسكرية الإيرانية: دخول أمريكا في الصراع يوسّع نطاق أهدافنا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المتحدث باسم القيادة المركزية العسكرية الإيرانية حذّر من "عمليات قوية" مرتقبة قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة على قوة الردع الإقليمية الأمريكية"، في إشارة إلى تصعيد محتمل في حال استمرار التوترات في المنطقة.

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أمريكا تُوسّع دائرة الأهداف

وأضاف المتحدث أن "دخول الولايات المتحدة في الصراع يوسّع نطاق الأهداف المشروعة للقوات المسلحة الإيرانية"، مشيرًا إلى أن التوسع في التدخل الأمريكي سيقابل برد مباشر من الجانب الإيراني، قد يشمل أهدافًا متعددة داخل وخارج المنطقة.

إيران: ترامب بدأ الحرب... ونحن سننهيها

وفي تصريح لافت، قال المتحدث إن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من بدأ هذه الحرب، لكننا في إيران سنكون من يضع نهايتها"، في إشارة إلى تطورات المواجهة العسكرية والسياسية بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018.