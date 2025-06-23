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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ووفقا لجدول الأعمال يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم  عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

جاء ذلك بعدما أعلنت الحكومة في جلسة مجلس الشيوخ أمس، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، استعدادها لمناقشة الطلبات الثلاثة في جلسة اليوم الاثنين.                                                                                                                                  

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة رائد مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.        

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره.                          

 كما يناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ التنمر المدارس الحكومة

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