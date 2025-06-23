تنسيق إيراني قطري قبل الهجوم على قاعدة العديد الأمريكية

أرسل مسؤولون إيرانيون للدولة القطرية قبل تنفيذ الهجمات الإيرانية ضد قاعدة العديد الأمريكية ضمن تنسيق إيراني قطري خلال الرد الإيراني حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وجاء الرد الإيراني محدود للرد على العدوان الأمريكي الذي استهدف منشآت إيران النووية بعد سفر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي،ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل تنفيذ الهجوم،والذي قال حول الصراع بالشرق الأوسط فيما بعد بإنه وصل إلى نقطة خطيرة للغاية.

بسبب انخراط بعض الدول في الصراع الإقليمي الإسرائيلي الإيراني الذي توعد حوله الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالرد عليه ،وخرج في احتجاجات شعبية إيرانية للتنديد بالهجوم الأمريكي.