أستاذ دراسات إيرانية: طهران تصر على نجاح ضربة قاعدة العديد

أكد الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران أعلنت رسميًا أن ثلاثة من الصواريخ التي أطلقتها تجاه قاعدة العديد الأمريكية في قطر، قد أصابت أهدافها داخل القاعدة، متجاهلة النفيين القطري والأمريكي بشأن وقوع أية أضرار أو إصابات.

وأوضح "لاشين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن طهران أعلمت قطر مسبقًا بنيّتها تنفيذ الضربة، وهو ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، كما تداولته بعض المنصات الدولية.

وأضاف أن هذا الإعلان الإيراني يحمل رسائل داخلية وخارجية، وهو جزء من سعي النظام لتعزيز صورته داخليًا، لا سيما بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، والتي أحدثت ارتباكًا في الخطاب السياسي لطهران.

وأشار إلى أن الخطاب الرسمي الإيراني يشهد تراجعًا واضحًا في تحديد ما تعتبره "خطًا أحمرًا"، حيث انتقل من اعتبار أي اختراق للحدود الإيرانية خطًا أحمرًا، إلى استهداف المنشآت، ثم أصبح حاليًا اغتيال المرشد هو الخط الأحمر الوحيد، ما يكشف عن حالة من الضغط والتذبذب في صُنع القرار العسكري والسياسي داخل النظام الإيراني.