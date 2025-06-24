فرج عامر يشيد بـ أداء محمد هاني باك الأهلي

علق المهندس فرج عامر علي أداء اللاعب محمد هاني بمباراة الأهلي أمام بورتو بكأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"محمد هاني باك يمين الأهلي شعر بالخطر واستعاد مستواه الدولي وكان أحد نجوم المباراة أمس أمام بورتو خاصة بعد نزول ديانج".

وتتواصل مجريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، من بينها النادي الأهلي المصري ممثل الكرة الإفريقية والعربية.

خروج 11 نادياً من كأس العالم للأندية

وأسفرت نتائج الجولة حتى الآن عن خروج 11 ناديًا من سباق المنافسة على اللقب بشكل رسمي، حيث ودع البطولة كل من: لوس أنجلوس الأمريكي، أوراوا ريد الياباني، أوكلاند سيتي النيوزلندي، أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، باتشوكا المكسيكي، سياتل الأمريكي، أتلتيكو مدريد الإسباني، بورتو البرتغالي، إلى جانب الثلاثي العربي الأهلي المصري، الوداد المغربي، والعين الإماراتي.

وودّع النادي الأهلي منافسات البطولة بشكل مبكر بعد تعادل مخيب في الجولة الأخيرة، ليُنهي مشواره في دور المجموعات برصيد نقطتين فقط.

إحصائية سلبية بعد تعادل الأهلي مع بورتو

وسجل النادي الأهلي المصري مشاركته التاسعة تاريخياً في بطولة كأس العالم للأندية، بمسماها الجديد والقديم، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي انتصار للمرة الرابعة خلال هذه المشاركات.