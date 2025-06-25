أول تعليق من الرئيس اللبناني على تمديد مهام اليونيفيل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون ان التمديد لليونيفيل يشكّل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية.

جاء ذاك خلال لقاء الرئيس عون مستشار وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

وأعرب عون في تصريحاته عن آماله في دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن لضمان إنجازه في موعده المحدد.

وشدد علي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود.

وختم : حيثما انتشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني، جرى تطبيق قرار الدولة بحصرية السلاح، وتمّت إزالة جميع المظاهر المسلحة.



وأُقيم في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة جنوبي لبنان، الثلاثاء، حفل تسلُّم وتسليم بين القائد العام المنتهية ولايته، الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو، وخلفه الجنرال الإيطالي دايفيدو إيبانيارا، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مطلع الشهر الجاري لتولي مهامه الجديدة.

