قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الأهلي يريد 10 ملايين دولار لبيع وسام أبو علي .. ومصطفى محمد البديل
نتنياهو يأمر بوضع خطة خلال 48 ساعة لمنع سيطرة حماس على المساعدات في غزة
الدفاعات الروسية تسقط طائرتين مسيّرتين فوق موسكو وتعلن استنفاراً في أجواء وسط البلاد
الإفتاء توضح فضل صلاة الجنازة على أكثر من ميت| قيراط من الأجر
رشق القطارات بالحجارة يهدد الأرواح.. والنقل تطلق نداء عاجلا للمواطنين
نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة
علي جمعة يكشف صيغة الصلاة الكمالية.. اغتنم ثوابها العظيم
عروض للشناوي من قطر والسعودية .. والشحات يبحث عروض الرحيل
الزمالك يقترب من ضم ثنائي بيراميدز.. وخالد الغندور يكشف تفاصيل
الأهلي يدرس إعارة أحمد عبدالقادر مع رفض فكرة البيع النهائي
غارات إسرائيلية تستهدف مدرسة وخيام نازحين في غزة وسقوط عشرات الشهداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة الشؤون العربية والخارجية بالصحفيين تعقد اجتماعها الأول

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أول اجتماع لها؛ لوضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يسهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

وصرح خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أنه على اللجنة فى أولى اجتماعاتها أن تُفكر بطريقة أشمل وأعم، بما يُمكنها من  الاشتباك مع القضايا المختلفة بطريقة أوسع، وذلك برؤية من الزملاء المشاركين فى عضوية اللجنة، موجهًا الشكر للزميل حسين الزناتى مقرر اللجنة السابق على مجهوداته كافة.

وتمنى نقيب الصحفيين، أن يكون أول اجتماع للجنة الشؤون العربية والخارجيه بنقابة الصحفيين برئاسة الزميل محمد السيد الشاذلى، يُمثل انطلاقة جديدة،  وتكون تكملة لمسيرة النجاح بعد مسيرة حافلة للجنة السابقة.

ووجه محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين الشكر إلى الكاتب الصحفي حسين الزناتي على جهوده المخلصة خلال الفترة الماضية في لجنة الشئون العربية والخارجية، مؤكدًا تطلعه للبناء على ما حققه طيلة نشاطه الملموس فيها.

كما وجه محمد السيد الشاذلى الشكر أيضًا للنقيب خالد البلشى والزملاء هشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل وإيمان عوف لحرصهم على المشاركة فى أول اجتماع للجنة، معربا عن خالص امتنانه للمنضمين للجنة التي تعد من اللجان الحيوية داخل نقابتنا.

وأكد محمد السيد الشاذلى أن الاجتماع يمثل انطلاقة جديدة نأمل من خلالها أن تسهم في دعم قضايا أمتنا العربية، بالإضافة الى وضع خطة عمل واستراتيجية جديدة للجنة.

وشدد الشاذلي، على أن العمل باللجنة سيكون بروح الفريق الواحد، كما أنها ستفتح الباب لكل الأفكار والمبادرات التي من شأنها تطوير العمل داخل اللجنة.

وأوصت اللجنة بتشكيل مجلس أمناء لوضع استراتيجية عمل خلال الفترة المقبلة، على أن يكون من مهام المجلس أيضًا تقديم المشورة فيما يتم رفعه من قبل اللجنة من مقترحات وضمان التزامها بالمعايير.

وقررت اللجنة تنظيم ملتقى شهري يتم الإعلان عن عنوانه لاحقا، يتناول أبرز الملفات في الساحة الدولية، وجاء من المقترحات إنشاء منصة دورية لفتح نقاشات مهنية.

واقترح المشاركون في الاجتماع تنظيم المنتدي الدولي تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية، يجمع المنتدي الصحفيين من مختلف دول العالم لنقل وتبادل الخبرات فيما بينهم، كما يسهم المنتدى في تطوير مهارات الصحفيين ويناقش أبرز التغييرات التي تتطرأ علي المهنة.

كما تناول الاجتماع وضع استراتيجية عمل جديدة للجنة تتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات الدولية وتساهم في توفير منح تدريبية.

شارك فى الاجتماع، خالد البلشى نقيب الصحفيين، وهشام يونس أمين الصندوق ومحمد سعد عبد الحفيظ رئيس لجنة التدريب ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية وإيمان عوف رئيس لجنة الحريات، والأعضاء المنضمين للجنة.

نقابة الصحفيين الشؤون الخارجية نقيب الصحفيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

فيفا

فيفا يجدد إيقاف القيد على 5 أندية مصرية بسبب 10 قضايا..وهذا موقف الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

ام مكه

البلوجر أم مكة تتهم أشخاصًا بالإعتداء عليها في شبرا الخيمة

الأنبا مكسيموس

تدشين كنيسة رئيس الملائكة سوريال والقديسة أناسيمون بقويسنا

البابا تواضروس

الآلاف من أهالي منطقة العصافرة يستقبلون البابا تواضروس .. صور

بالصور

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

الشوكة العظمية .. أسبابها وأعراضها و علاجها

الشوكة العظمية
الشوكة العظمية
الشوكة العظمية

طريقة عمل سلطة بابا غنوج بالطحينة

طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.
طريقة سلطة بابا غنوج بالطحينة.

8 فوائد جماليّة للفول السوداني

8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني
8 فوائد جماليّة للفول السوداني

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد