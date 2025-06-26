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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ونقل أمام مركز سمالوط

مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم
مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط، شمال المنيا، حادثا مأساويًا، حيث لفظ شخص أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، بعد ساعات قليلة من مصرع زوجته وطفلتيه، في حادث جمعهم إثر تصادم سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم، ما أسفر عن 3 حالات وفاة، وإصابة شخص، إثر تصادم سيارتين.

حادث تصادم 

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع سيدة تدعى "إيمان محمد"، 40 سنة، وابنتيها "جودي أحمد"، 16سنة و"مريم"، 11 سنة،  وإصابة الزوج بكسور وجروح خطيرة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى سمالوط.

بعد ساعات من محاولة إنقاذ الأب "أحمد علي طه"، 45 سنة، توفي ولم تنجح محاولات إنقاذه، إثر إصابته بكسور ونزيف متعدد بالجسم.

تم التحفظ على الجثث في مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى التحفظ على السيارتين.

المنيا حادث تصادم الطريق الصحراوي الشرقي متاثر بجراحه نقل الجثث

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