محافظ الغربية: مشروع تغطية مصرف الزهار يحقق نقلة بيئية وخدمية في قطور

أكد محافظ الغربية، أشرف الجندي، أن مشروع تغطية ورصف مصرف الزهار، الذي وصل إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، يُعد خطوة محورية لتحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البيئة المحيطة، إلى جانب تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق السيولة داخل المدينة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، اليوم الخميس، لمتابعة سير العمل بالمشروع، والذي بات على مشارف الانتهاء بعد اكتمال معظم مراحله التنفيذية، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف النهائية.





وأشار الجندي إلى أن المشروع يسير وفق جدول زمني دقيق، وتحت إشراف هندسي متكامل يلتزم بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب كافة المشروعات الجاري تنفيذها، مع إعطاء الأولوية لتلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب خطط التنمية.



وأوضح المحافظ أن المشروع يمتد بطول 750 مترًا وعرض 30 مترًا، ويُعد من أبرز المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا بمركز قطور، نظرًا لما له من أهمية بيئية وتنموية ومرورية لسكان المنطقة، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، لضمان الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت.