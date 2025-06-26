تعليم الوادي الجديد: لا شكاوى من امتحاني الفيزياء والتاريخ

تابع الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس ، من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة داخل لجان سير الامتحانات فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

باشرت غرفة العمليات بالمديرية أعمالها بحضور جميع أعضائها وتواصل لحظة بلحظة مع غرفة العمليات المشكلة بجميع الادارات التعليمية بالمحافظة.



وأدى اليوم طلاب المجموعة العلمية إمتحان مادة الفيزياء ، فيما أدى طلاب المجموعة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ دون ورود أية شكاوى لغرفة عمليات الامتحانات.

وأطمأن الدكتور سامى، على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان وفق المواعيد المحددة وتواجد جميع الملاحظين بلجان الامتحان وإلتزام الجميع بكافة المهام المنظمة للعمل وعدم وجود أى مشكلات.