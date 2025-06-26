قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوّر على جنسية تانية | تحرّك في الأهلي بسبب هؤلاء اللاعبين
كيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيب
الطاقة الذرية : إيران تحوز مواد تكفي لإنتاج 12 قنبلة نووية
بن غفير يسمح للمستوطنين بالرقص والغناء أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى
ليست بدعة محرمة.. أمين الفتوى: التهنئة برأس السنة الهجرية جائزة شرعا
القبض على المطرب الشعبي محمود الحسيني بسبب طليقته في البدرشين
ملوش علاقة بالمروءة.. تعليق صادم من طارق الشناوي على أزمة أحمد السقا ومها الصغير
مودرن سبورت يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة مجدي عبد العاطي
امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 | ائتلاف أولياء أمور مصر: أسئلته"فرد عضلات"
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد ورياح في بعض المناطق
مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد
خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 والقنوات الناقلة

تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي
تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي
إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "بنك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت الأمريكية، مساء السبت المقبل، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها التاريخية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

مشوار الفريقين إلى ثمن النهائي

بنفيكا يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة الثالثة عن جدارة، حيث افتتح مشواره بتعادل في مباراة مثيرة مع بوكا جونيورز بنتيجة (2-2)، ثم فوز ساحق على أوكلاند سيتي بنتيجة (6-0)، واختتم دور المجموعات بانتصار ثمين على بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط.

في المقابل، بلغ تشيلسي الدور ذاته بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة، افتتح مشواره بفوز على لوس أنجلوس، ثم تلقى خسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (1-3)، قبل أن يعود بقوة ويحقق فوزًا عريضًا على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليحجز بطاقة العبور خلف فلامنجو.

موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا

تقام المباراة يوم السبت 28 يونيو 2025، على أرضية ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة

البطولة تُبث حصريًا عبر شبكة DAZN العالمية، التي تمتلك حقوق البث الكامل لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددها 63 مباراة، حيث تُعرض جميعها مجانًا عبر منصاتها الإلكترونية، بموجب اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البث المباشر متاح عبر تطبيق DAZN، ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء بجودة SD مجانًا من أي مكان في العالم، دون اشتراك مدفوع.

أبرز النجوم والتوقعات

المواجهة المرتقبة ستجمع كوكبة من النجوم، حيث يعتمد بنفيكا على خبرة لاعبيه بقيادة المهاجم المخضرم أنخل دي ماريا، والحارس المتألق أنطونيو سيلفا، إلى جانب المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار في البطولة.

أما تشيلسي، فيعول على ديناميكية نجومه أمثال رحيم سترلينج وإنزو فيرنانديز وكولو مواني، مع القيادة الفنية للمدرب الشاب الذي يطمح لإعادة أمجاد الفريق اللندني على الساحة العالمية.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشيلسي المتوقع

كيبا – تشيلويل – دياز – ديساسي – ريس جيمس – كايسيدو – إنزو – جالاجر – مادويكي – سترلينج – نيكولا جاكسون

بنفيكا المتوقع

أنطونيو سيلفا – موراتو – أليكس باه – جواو نيفيس – دي ماريا – كوكسو – أورسنس – ماركوس ليوناردو

مواجهة بطابع أوروبي خالص

اللقاء يحمل طابعًا خاصًا، حيث يجمع بين مدرستين كرويتين عريقتين، ما يجعلها من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، لا سيما وأن الفائز منها سيقترب أكثر من المنافسة على اللقب العالمي في نسخته الموسعة.

تشيلسي الإنجليزي تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

الرئيس السيسي يُسعد أصحاب المعاشات بقرار انتظره الملايين.. موعد التنفيذ رسميًا

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

السيارة المهشمة

دخلوا بيها في الرصيف.. أطفال يقودون سيارة نائب برلماني ويتسببون في تحطيمها بفيصل |صور

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

مجانا حتى 2 يوليو.. بدء عرض هنا والكتاب للأطفال على مسرح سينما هيبس

علاء عبدالسلام

ليلة في حب مصر .. الأوبرا تحتفي بثورة 30 يونيو بأمسية وطنية تجمع الموسيقى والشعر

ميريام فارس

ميريام فارس تخطف الأنظار من المغرب

بالصور

تحذير للمستخدمين.. أخطاء شائعة في استخدام "الإير فراير" تُفسد الطهي وتقلل من كفاءتها

أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية
أخطاء شائعة عند استخدام المقلاة الهوائية

مش بس أختي | احتفال غير متوقع من ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد ملك .. شاهد

ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر
ملك وليلي زاهر

أنواع الصرع .. علامات لن تخطر ببالك تكشف الإصابة أغربها | السرحان

أنواع الصرع
أنواع الصرع
أنواع الصرع

بعد قصة الأمس .. ميرنا وليد تقابل إلهام شاهين في "قرن الشيطان"

ميرنا وليد
ميرنا وليد
ميرنا وليد

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد