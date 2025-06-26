موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا في ثمن نهائي مونديال الأندية 2025 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب "بنك أوف أمريكا" بمدينة شارلوت الأمريكية، مساء السبت المقبل، حيث يلتقي تشيلسي الإنجليزي مع بنفيكا البرتغالي في مواجهة مرتقبة ضمن دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في نسختها التاريخية بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

مشوار الفريقين إلى ثمن النهائي

بنفيكا يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد تصدره المجموعة الثالثة عن جدارة، حيث افتتح مشواره بتعادل في مباراة مثيرة مع بوكا جونيورز بنتيجة (2-2)، ثم فوز ساحق على أوكلاند سيتي بنتيجة (6-0)، واختتم دور المجموعات بانتصار ثمين على بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليتصدر مجموعته بـ7 نقاط.

في المقابل، بلغ تشيلسي الدور ذاته بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة، افتتح مشواره بفوز على لوس أنجلوس، ثم تلقى خسارة أمام فلامنجو البرازيلي بنتيجة (1-3)، قبل أن يعود بقوة ويحقق فوزًا عريضًا على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، ليحجز بطاقة العبور خلف فلامنجو.

موعد مباراة تشيلسي وبنفيكا

تقام المباراة يوم السبت 28 يونيو 2025، على أرضية ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة شارلوت الأمريكية، وتنطلق صافرة البداية في:

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة

البطولة تُبث حصريًا عبر شبكة DAZN العالمية، التي تمتلك حقوق البث الكامل لمباريات كأس العالم للأندية 2025 وعددها 63 مباراة، حيث تُعرض جميعها مجانًا عبر منصاتها الإلكترونية، بموجب اتفاق رسمي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

البث المباشر متاح عبر تطبيق DAZN، ويمكن للمشاهدين متابعة اللقاء بجودة SD مجانًا من أي مكان في العالم، دون اشتراك مدفوع.

أبرز النجوم والتوقعات

المواجهة المرتقبة ستجمع كوكبة من النجوم، حيث يعتمد بنفيكا على خبرة لاعبيه بقيادة المهاجم المخضرم أنخل دي ماريا، والحارس المتألق أنطونيو سيلفا، إلى جانب المواهب الصاعدة التي لفتت الأنظار في البطولة.

أما تشيلسي، فيعول على ديناميكية نجومه أمثال رحيم سترلينج وإنزو فيرنانديز وكولو مواني، مع القيادة الفنية للمدرب الشاب الذي يطمح لإعادة أمجاد الفريق اللندني على الساحة العالمية.

التشكيل المتوقع للفريقين

تشيلسي المتوقع

كيبا – تشيلويل – دياز – ديساسي – ريس جيمس – كايسيدو – إنزو – جالاجر – مادويكي – سترلينج – نيكولا جاكسون

بنفيكا المتوقع

أنطونيو سيلفا – موراتو – أليكس باه – جواو نيفيس – دي ماريا – كوكسو – أورسنس – ماركوس ليوناردو

مواجهة بطابع أوروبي خالص

اللقاء يحمل طابعًا خاصًا، حيث يجمع بين مدرستين كرويتين عريقتين، ما يجعلها من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي، لا سيما وأن الفائز منها سيقترب أكثر من المنافسة على اللقب العالمي في نسخته الموسعة.