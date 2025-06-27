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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس AMG تكشف النقاب عن أحدث نسخة خارقة.. صور

مرسيدس AMG GT XX
مرسيدس AMG GT XX
صبري طلبه

كشفت مرسيدس AMG عن أحدث نسخة اختبارية والتي تحمل اللقب AMG GT XX، وتعد هذه السيارة واحدة من أبرز السيارات الخارقة المنتظر تقديمها على الساحة، نسبة إلى قدراتتها المذهلة من ناحية التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم العصري.

قدرات هائلة لسيارة مرسيدس AMG GT XX

تعتمد السيارة مرسيدس AMG GT XX على عدد 3 محركات كهربائية طراز axial flux، تم تنسيقهم بعدد محرك واحد أمامي وزوج من المحركات الناحية الأمامية، وبهذه التشكل تصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 1000 كيلووات، ما يعادل 1341 حصانًا.

 مرسيدس AMG GT XX

تأتي السيارة مرسيدس AMG GT XX بنظام الدفع الكلي المتغير، بينما تتجاوز السرعة القصوى للسيارة حاجز الـ 359 كيلومتر في الساعة، وتستطيع هذه النسخة الخارقة الحصول على مدى سير يبلغ حوالي 400 كم في 5 دقائق فقط.

تصميم عصري لسيارة مرسيدس AMG GT XX

لاشك أن سيارة مرسيدس AMG GT XX واحدة من ابرز السيارات الخاطفة للأنظار، بداية من التصميم إلى اللون الذي ظهرت به، مرورًا بكل التفاصيل الخارجية والداخلية أيضًا، حيث صممت السيارة بجناح هوائي نشط، مصابيح بتقنية LED، ناشر هواء مصنوع من ألياف الكربون.

 مرسيدس AMG GT XX

وترتكز السيارة مرسيدس AMG GT XX على عجلات قياسها 21 بوصة، وواجهة عريضة، بالإضافة إلى تصميم مميز للجنوط، ومقدمة تتسم بالطابع الحاد، وتأتي السيارة بعدد من اللمسات الانسيابية، والتي تعطي السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

مرسيدس AMG GT XX سيارة مرسيدس AMG GT XX مرسيدس AMG GT XX الجديدة تصميم مرسيدس AMG GT XX سيارة مرسيدس AMG GT XX الجديدة

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