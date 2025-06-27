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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسطورة مانشستر يونايتد يرحل عن ليستر سيتي رسميا

ليستر سيتي
ليستر سيتي
القسم الرياضي

أعلن ليستر سيتي، اليوم الجمعة، إعفاء مدربه رود فان نيستلروي بالتراضي بعد هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.


انضم فان نيستلروي، مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إلى ليستر سيتي في نوفمبر الماضي، وكان الفريق يحتل المركز السادس عشر في جدول الترتيب، وأنهى الموسم في المركز الثامن عشر.

فاز المدرب البالغ من العمر 48 عامًا بأول مباراة له مع الفريق، لكنه لم يتمكن من قلب تأخر ليستر، حيث فاز بخمس مباريات فقط خلال فترة قيادته، حيث أنهى الفريق الموسم بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان، وعاد إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال ليستر في بيان: "لقد أشرف رود على فترة صعبة للنادي. سينتقل إلى منصبه مع احترام وتقدير الجميع في النادي على تفانيه وعمله الدؤوب، مع أطيب تمنياتنا له بالتوفيق في المستقبل".

يُعتبر فان نيستلروي أحد أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، وقاد سابقًا فريق آيندهوفن للفوز بكأس هولندا كمدرب، قبل أن ينضم إلى جهاز مواطنه إريك تين هاج في مانشستر يونايتد كمدرب مساعد.

شغل منصب المدرب المؤقت في أولد ترافورد بعد إقالة تين هاج، حتى تولى المدرب الجديد روبن أموريم المسؤولية.

وقال فان نيستلروي في بيان: "أود أن أشكر شخصيًا لاعبي ليستر سيتي ومدربيه وأكاديميته وجميع الموظفين الذين عملت معهم على احترافيتهم وتفانيهم خلال فترة وجودي في النادي".

وأضاف ليستر أن الجهاز الفني للفريق الأول سيشرف على بداية فترة ما قبل الموسم حتى يتم تعيين مدرب جديد.

ليستر سيتي فان نيستلروي الدوري الإنجليزي

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