قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لهو الأطفال يورط 7 متهمين في معركة بالمولوتوف بكرداسة .. تفاصيل
مصر تتسلم رئاسة البرلمان الأورومتوسطي.. وأبو العينين: هدفنا تحقيق الرخاء لشعوب المنطقة.. ولا سلام حقيقي بدون دولة فلسطين
لبنان يندد بالاعتداءات الإسرائيلية على جنوبه
بوظت العربية.. ابن صاحب معرض سيارات يقـ.ـتل كلابا ضالة بالسم بالمهندسين
الزمالك يودع عبد الشافي برسالة مؤثرة
انطلاق مناقشات دولية من القاهرة عن مستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا
انهيار أجزاء من منزل مكون من طابقين بالخانكة
قتـ.ـل طفلته وأصاب زوجته وابنه.. مسلح يطلق الرصاص على أسرته أعلى دائري الهرم
دعاء المساء في الجمعة الأولى من السنة الهجرية 1447.. اغتنم فضله
مصرع أمين شرطة دهسا أثناء استيقافه سائقا فى القليوبية.. ما القصة ؟
سعر الذهب مساء اليوم 27-6-2025
ماله مشبوه.. أحمد كريمة عن استخدام المواطنين للذكاء الاصطناعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان في دور الـ16 لمونديال الأندية 2025

إنتر ميامي وباريس سان جيرمان
إنتر ميامي وباريس سان جيرمان
إسلام مقلد

يقص فريقا إنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي، فجر الأحد المقبل، شريط مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا ثأريًا وصدامًا استثنائيًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه السابق باريس سان جيرمان، للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي الباريسي في صيف 2023.

طريق الفريقين إلى دور الـ16

تمكن إنتر ميامي من خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه لفوز مثير على بورتو البرتغالي، وتعادلين أمام الأهلي وبالميراس البرازيلي، في مفاجأة غير متوقعة قادها ليونيل ميسي بأداء فني رائع.

أما باريس سان جيرمان، فتأهل متصدرًا للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، حيث نجح في التفوق على أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام بوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025:

اليوم: الأحد 29 يونيو 2025

الملعب: مرسيدس بنز – أتلانتا

التوقيت

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة

تنقل شبكة DAZN مباريات كأس العالم للأندية 2025 كاملة، مجانًا وبجودة عالية عبر منصاتها الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، ضمن اتفاقية حصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق DAZN بجودة SD دون اشتراك.

من المنتظر أن تُذيع قنوات شبكة MBC بعض المباريات، ومن بينها لقاء إنتر ميامي وباريس، على قناة MBC Action، إضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر تطبيق شاهد بجودة SD.

أبرز ملامح المواجهة

تحمل المباراة نكهة خاصة بعودة ليونيل ميسي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان، الذي قضى معه موسمين قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي.

مواجهة محتدمة تجمع بين طموح إنتر ميامي في كتابة التاريخ، ورغبة باريس سان جيرمان في تأكيد الهيمنة الأوروبية على البطولة، رغم إخفاقاته المتكررة في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع للفريقين

باريس سان جيرمان:

دوناروما – حكيمي – ماركينيوس – بيريرا – مينديز – فابيان – فيتينيا – زائير إيمري – ديمبيلي – كولو مواني – جونزالو راموس.

إنتر ميامي:

كاليندر – ييدلين – كريفيتسوف – ألين – نوا ألين – بوسكيتس – جريجوري – فارياس – كامبانا – سواريز – ليونيل ميسي.

إنتر ميامي الأمريكي إنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي إنتر ميامي باريس سان جيرمان الفرنسي باريس سان جيرمان بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

روط الحصول على معاش ربات البيوت

شروط الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة وقيمة الاشتراك

سعر الذهب

سعر أشهر جرام ذهب اليوم 27-6-2025

حكم لبس سلاسل الفضة للرجال

ما حكم لبس سلاسل الفضة للرجال؟.. أمين الفتوى يُجيب

السلع الغذائية

سعر كيلو السكر اليوم.. قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين 2025

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

الذهب

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على مروجى المخدرات بدار السلام | فيديو

حادث مرورى

مصرع شابين وإصابة آخر في حادث مرورى بقنا

جثة

العثور على جثة معلم بالمعاش داخل زراعات الموز بقنا

بالصور

الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالات بالجملة في قرى الزنكلون وبهنباي

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم
رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حجز 289 سيارة في ساعة.. شاومي الجديدة تحقق رقما قياسيا

شاومي
شاومي
شاومي

بعد خسائر بالمليارات وتسريح الموظفين.. نيسان على مشارف الإفلاس

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

فيلم "هابي بيرث داي"

حنان مطاوع: مخرجة فيلم هابي بيرث داي أمرت لي بحبوب بلهارسيا

لبلبه وعادل امام

إشاعة ولا حقيقة؟!.. قصة صورة تجمع لبلبة وعادل إمام

عماد محرم

شرير التسعينات.. تفاصيل من حياة الراحل الفنان عماد محرم بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد