موعد مباراة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان في دور الـ16 لمونديال الأندية 2025

يقص فريقا إنتر ميامي الأمريكي وباريس سان جيرمان الفرنسي، فجر الأحد المقبل، شريط مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا الأمريكية، في لقاء مرتقب يحمل طابعًا ثأريًا وصدامًا استثنائيًا بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه السابق باريس سان جيرمان، للمرة الأولى منذ رحيله عن النادي الباريسي في صيف 2023.

طريق الفريقين إلى دور الـ16

تمكن إنتر ميامي من خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه لفوز مثير على بورتو البرتغالي، وتعادلين أمام الأهلي وبالميراس البرازيلي، في مفاجأة غير متوقعة قادها ليونيل ميسي بأداء فني رائع.

أما باريس سان جيرمان، فتأهل متصدرًا للمجموعة الثانية بـ6 نقاط، حيث نجح في التفوق على أتلتيكو مدريد الإسباني وسياتل ساوندرز الأمريكي، قبل أن يتعثر في الجولة الثانية أمام بوتافوجو البرازيلي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025:

اليوم: الأحد 29 يونيو 2025

الملعب: مرسيدس بنز – أتلانتا

التوقيت

السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة وطرق المشاهدة

تنقل شبكة DAZN مباريات كأس العالم للأندية 2025 كاملة، مجانًا وبجودة عالية عبر منصاتها الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، ضمن اتفاقية حصرية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق DAZN بجودة SD دون اشتراك.

من المنتظر أن تُذيع قنوات شبكة MBC بعض المباريات، ومن بينها لقاء إنتر ميامي وباريس، على قناة MBC Action، إضافة إلى إمكانية المشاهدة عبر تطبيق شاهد بجودة SD.

أبرز ملامح المواجهة

تحمل المباراة نكهة خاصة بعودة ليونيل ميسي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان، الذي قضى معه موسمين قبل أن ينتقل إلى الدوري الأمريكي.

مواجهة محتدمة تجمع بين طموح إنتر ميامي في كتابة التاريخ، ورغبة باريس سان جيرمان في تأكيد الهيمنة الأوروبية على البطولة، رغم إخفاقاته المتكررة في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل المتوقع للفريقين

باريس سان جيرمان:

دوناروما – حكيمي – ماركينيوس – بيريرا – مينديز – فابيان – فيتينيا – زائير إيمري – ديمبيلي – كولو مواني – جونزالو راموس.

إنتر ميامي:

كاليندر – ييدلين – كريفيتسوف – ألين – نوا ألين – بوسكيتس – جريجوري – فارياس – كامبانا – سواريز – ليونيل ميسي.