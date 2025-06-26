محتفلًا بعيد ميلاد الإعلامية ريهام إبراهيم.. أحدث ظهور للكينج محمد منير

أطل الفنان الكبير محمد منير على جمهوره - في أحدث ظهور له - بعد عودته من خارج مصر، وذلك من خلال احتفاله بعيد ميلاد الإعلامية ريهام إبراهيم، في منزله.

وطمأن الكينج محمد منير جماهيره بظهوره الأول بعد رحلة للخارج استغرقت أكثر من شهر.

واستقبل منير في منزله الإعلامية ريهام إبراهيم الذي احتفل بعيد ميلادها وسط عدد من أفراد عائلته والمقربين.

وتقدمت ريهام بالشكر لمنير، حيث كتبت معلقة على تلك اللفتة: “أجمل مفاجأة والله، مفيش كلام، تراني تأثرت فعلاً، حمدا لله على السلامة يا غالي، شكرا للأسرة الغالية العزيزة، حسك في الدنيا، تدوم الضحكة”.