بوجبا على أعتاب موناكو .. والصفقة تكتمل خلال ساعات

يبدو أن الفرنسي بول بوجبا في طريقه للعودة إلى ملاعب الليج 1 من بوابة نادي موناكو، بعدما أوشكت إجراءات انتقاله على الاكتمال، حيث من المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة تمهيدًا لتوقيع عقد انضمامه الرسمي للفريق.

وكان بوجبا، البالغ من العمر 31 عامًا، قد أصبح لاعبًا حرًا في وقت سابق بعد فسخ عقده مع يوفنتوس الإيطالي بالتراضي، عقب انتهاء فترة إيقافه على خلفية ثبوت تناوله مواد منشطة، ما أبعده عن الملاعب لأشهر طويلة.

وأكد الصحفي الفرنسي فابريس هاوكينس، عبر إذاعة "مونت كارلو"، أن اللاعب وصل بالفعل إلى مطار نيس صباح اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتجه إلى إمارة موناكو لإجراء الفحوصات الطبية غدًا الجمعة، قبل التوقيع الرسمي على عقد يمتد لموسمين.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الصفقة دخلت مراحلها الأخيرة، وقد يتم الإعلان عنها رسميًا خلال 48 ساعة إذا اجتاز بوجبا الكشف الطبي بنجاح.

وفي سياق متصل، يتحرك موناكو بقوة لدعم صفوفه للموسم الجديد، حيث يقترب من ضم الإسباني أنسو فاتي، نجم برشلونة، الذي خرج من حسابات المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني، الألماني هانز فليك.

ونشر الصحفي الإسباني فيكتور نافارو، بإذاعة "كادينا كوبي"، مقطع فيديو يُظهر فاتي برفقة والده في طريقهما للسفر إلى موناكو، تمهيدًا لحسم الاتفاق مع إدارة النادي الفرنسي.

وتسعى إدارة موناكو لبناء مشروع قوي يستعيد من خلاله النادي بريقه في الدوري الفرنسي والمشاركات الأوروبية، ويبدو أن التعاقد مع أسماء بحجم بوجبا وفاتي يمثل بداية هذا المشروع الطموح.

جدير بالذكر أن بوجبا سبق له التألق في صفوف مانشستر يونايتد ويوفنتوس، لكنه غاب عن المشهد الكروي منذ سبتمبر الماضي، فيما يأمل في أن تكون تجربته الجديدة بوابة العودة إلى الواجهة الأوروبية واستعادة مستواه السابق.