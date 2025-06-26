كيركيز: محمد صلاح أصعب خصم واجهته .. والآن سأساعده على التسجيل بدلًا من إيقافه

أعرب الظهير الأيسر المجري ميلوش كيركيز، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، عن سعادته باللعب بجوار النجم المصري محمد صلاح، مشيرًا إلى أنه كان واحدًا من أصعب اللاعبين الذين واجههم على الإطلاق.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال كيركيز: “محمد صلاح كان خصمًا في غاية الصعوبة، سريع، قوي، وذكي جدًا. دائمًا ما سبب لي المتاعب في المواجهات السابقة”.

وأضاف: "أنا محظوظ الآن لأنني أصبحت زميله في نفس الفريق بدلاً من أن أواجهه. سيكون من الرائع أن أرفع له الكرات العرضية وأساعده على التسجيل، بدلًا من محاولة إيقافه".

وكان نادي ليفربول قد أعلن، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع كيركيز قادمًا من بورنموث، في إطار خطة تدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وانتقل اللاعب المجري إلى بورنموث في يوليو 2023 قادمًا من ألكمار الهولندي، في صفقة قُدّرت بنحو 15.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 20 مليون دولار)، وشارك خلال تلك الفترة في 67 مباراة رسمية مع الفريق.

ويعد كيركيز، البالغ من العمر 20 عامًا، من أبرز المواهب الأوروبية في مركز الظهير الأيسر، ويأمل في تقديم الإضافة المطلوبة تحت قيادة المدرب الهولندي آرنيسلوت، في الحقبة الجديدة بعد رحيل يورجن كلوب.