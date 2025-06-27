الإدارة أرسلت له العقود رسميا.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

في خطوة جديدة نحو الاستعداد للموسم الكروي المقبل، أرسل نادي الزمالك العقود إلى المدرب الجديد الذي من المقرر أن يتولى المهمة الفنية للفريق.

يأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات المبكرة للنادي، حيث يتوقع أن يتم التوقيع بشكل نهائي بعد دراسة المدرب للعقود مع وكيله.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك، قد رفض تجديد عقد مدربه أيمن الرمادي بعد تتويجه بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح يوم 5 يونيو الجاري.

واستقرت إدارة القلعة البيضاء على تعيين مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

الإعلان عن المدرب الجديد

من المنتظر أن يتم الإعلان عن هوية المدرب الجديد قبل نهاية الشهر الجاري، حيث سيتولى المدرب قيادة الفريق في فترة الإعداد التي تسبق بداية المنافسات.

وبحسب قناة "أون سبورت" فإن نادي الزمالك سيعلن اسم مدربه الجديد في الأسبوع المقبل، حيث تجري الأمور حاليا بسرية تامة، مع تأكيد النادي على عدم الإفصاح عن اسم المدرب حتى الوصول إلى مصر وإتمام التعاقد بشكل رسمي.

يتولى حسين لبيب، رئيس النادي، مع جون إدوارد، المدير الرياضي، وأحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط، إدارتهم لملف التعاقد مع المدرب الجديد. ويبدو أن الزمالك اقترب من إنهاء الرتوش النهائية على الاتفاق مع المدرب، الذي يُعتقد بأنه من الجنسية البرتغالية.

مواصفات مدرب الزمالك الجديد

وبحسب قناة أون سبورت، فإن المدرب الجديد للزمالك سيكون طبقاً للمواصفات التي حددتها لجنة التخطيط بعد التنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

وأوضحت أن أهم مواصفات مدرب الزمالك المنتظر أنه صغير السن ويلعب كرة قدم حديثة وقادر على تطوير اللاعبين والعمل على رفع مستواهم.

وأكدت أن العمل يسير على قدم وساق في ملف كرة القدم من جانب جون إدوارد المدير الرياضي الذي يعمل بشكل مؤسسي مع فريق عمل من أجل إعادة بناء الفريق، وهو ما يحتاج إلى عمل شاق وكبير يستمر لسنوات.

وكان نادي الزمالك قد أعلن تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي استعداداً للموسم الجديد.

من هو مدرب الزمالك الجديد؟

كشف الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه على «فيس بوك»، أن أيمن الرمادي بشكل مؤكد لن يكون ضمن الجهاز الفني في الموسم الجديد، مؤكدًا أن الإدارة حسمت أمرها بشأن عدم استمراره.

وأشار الغندور إلى أن نادي الزمالك يضع ضمن أولوياته التعاقد مع مدير فني أجنبي، موضحًا أن الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني الحالي لشبيبة القبائل الجزائري والسابق للرجاء المغربي، يعد من أبرز المرشحين لتولي المهمة الفنية في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامج «مع شوبير»، المُذاع عبر «أون سبورت إف إم»: «البرتغالي ألسكندر سانتوس المدير الفني الحالي لفريق الجيش الملكي المغربي، اقتحم قائمة المرشحين لتولي مهمة تدريب الزمالك، وهو الاسم الأبرز حتى هذه اللحظة بعد عرضه من قبل أحد الوكلاء خلال الساعات الأخيرة».