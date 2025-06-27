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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال جماهيري .. انطلاق مبادرة أسماكنا بنصف ثمنها في الإسماعيلية

المبادرة بسوق السمك
المبادرة بسوق السمك
الإسماعيلية انجي هيبة

وسط إقبال كبير من مواطني الاسماعيلية، قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بإعطاء إشارة البدء لمبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" والتي تأتي في إطار جهود المحافظة المتواصلة لدعم المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

حاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أمير عبد الله رئيس حي أول، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، دكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري، المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اللواء محمد صيام معاون المحافظ للمشروعات، د. إسراء محمد، جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية،محمد راشد مدير المجمع المطور للأسماك، فيفي عبادي مدير مشروع سوق الجملة، وعددًا من مفتشي التموين والأطباء البيطريين.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على أهمية تكاتف الجهود لتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.

مشيرًا إلى أن المبادرة تبرز الدور الفعال والمباشر الذي تلعبه محافظة الإسماعيلية في إطلاق وتبني المبادرات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر؛ فالمحافظة لا تدخر جهدًا في البحث عن حلول عملية للتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وتسعى جاهدة لتوفير مصادر غذاء متنوعة وسلع ضرورية بأسعار في متناول الجميع.

وكان اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد أعلن عن إطلاق مبادرة نوعية اليوم الجمعة، تستهدف تخفيض أسعار الأسماك، خاصةً سمك البلطي، الأكثر طلبًا وبيعه بسعر أقل من التكلفة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بهذا الدور المحوري لكافة الجهات، موجهًا الشكر للتجار والمزارعين على استجابتهم وتعاونهم مع الجهاز التنفيذي، مما يؤكد أن التنمية الحقيقية لا تتم إلا بتضافر جهود الجميع.

وتُعد هذه المبادرة استكمالًا لسلسلة من المعارض والمبادرات التي أطلقتها المحافظة بهدف كسر احتكار الوسطاء وتخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى ٥٠ ٪ مقارنة بالسوق الحر، ويعكس هذا التوجه حرص القيادة التنفيذية على تحقيق التوازن في الأسواق ودعم القوة الشرائية للمواطن.

وأوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن هذه المبادرة نموذجًا للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص، حيث يشارك عدد من مزارعي الأسماك وتجار مجمع أسماك الإسماعيلية وسوق الجملة بفاعلية في المبادرة، مقدمين كميات من الأسماك بأسعار رمزية، هذا التعاون يؤكد على الحس الوطني للمشاركين ورغبتهم الصادقة في المساهمة برفع العبء عن كاهل المواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ومن جهته أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن هناك تعاون كبير من مزارعي السمك الذين سارعوا بالموافقة على المبادرة وتم طرح نحو طن ونصف الطن من أسماك البلطي بأسعار تتراوح من ٤٠ لـ ٦٠ جنيه، في إطار الدور المجتمعي لأصحاب المزارع السمكية ومشاركتهم في مبادرة أسماكنا بنصف ثمنها.

كما أوضح دكتور هاني عبد الخالق مدير مديرية الطب البيطري، أنه الكشف على الأسماك؛ للتأكد من جودتها كما تم نقل الأسماك من المزرعة إلى السوق بسيارة تابعة للطب البيطري وتم التسليم للتجار بإشراف مباشر من مديرية التموين و التجارة الداخلية.

شارك بمبادرة "أسماكنا بنصف ثمنها" مشروع سوق الجملة تحت إشراف فيفي عبادي لتوفير الخضراوات والفاكهة بنصف الثمن بنفس مكان المبادرة للتيسير على المواطنين.

وكان محافظ الاسماعيلية قد وجه بتوفير خطوط مواصلات مجانية يوم الجمعة لتسهيل وصول المواطنين إلى مجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات. ليس هذا فحسب، وأيضًا توفير خضراوات وفاكهة بأسعار تنافسية في نفس المكان، لتلبية كافة احتياجات المواطن من مكان واحد، مما يوفر عليه الوقت والجهد ويعزز من تجربة التسوق لديه.

تُظهر هذه المبادرة حرص محافظة الإسماعيلية على تبني نهج شامل يربط بين توفير السلع الأساسية، ودعم المنتجين المحليين، وتنشيط حركة الأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، ليصبح المواطن هو المستفيد الأول من كل هذه الجهود.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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