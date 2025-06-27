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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شوارع وممرات ضيقة بدهب .. في نهايتها تشاهد مناظر خلابة للبحر

ممرات دهب الضيقة
ممرات دهب الضيقة
ايمن محمد

تتميز مدينة دهب بطبيعة تختلف عن كل المدن السياحية بمصر تتمثل في البساطة في شكل المباني والمنازل والبيوت وخاصة منازل بدو دهب القديمة التي بنيت بشكل بسيط من الطوب اللبن.

رصدت كاميرا  موقع " صدي البلد" الإخباري صور لشوارع وممرات دهب الضيقة المؤدية للبحر.

تعد مدينة دهب من أكثر مدن محافظة جنوب سيناء السياحية التي تمتلك شعبيةً عالمية لمحبي الاستجمام والهدوء، وممارسة الرياضات المائية، والاستمتاع  بالطبيعة الخلابة لمناخها المتميز وروعة سواحلها، وذلك رغم بساطة مبانيها خاصة القريبة من البحر، والتي تحولت معظمها إلى زقاق وممرات  يتضمن مخيمات بيئية بسيطة يفضل معظم السائحين الوافدين إليها الإقامة بها لقربها من البحر.

قال  محمد النخلاوي منظم رحلات سياحية ان  مدينة دهب تعد من أشهر وأجمل الوجهات السياحية العالمية والمحلية، على الرغم من كون شوارع المناطق المطلة على البحر ضيقة وتشبه الزقاق ، إلا أنها ذات مناظر خلابة، تتضمن مخيمات بيئية على كلا الجانبين، وهذه المخيمات معظمها من الخشب والبوص، ومجهزة على أعلى مستوى بأبسط الإمكانيات، وخلال السير في هذه الأزقة يجد السائح كل ما يحتاج إليه، من هدايا تذكارية، أو منظمي الأنشطة السياحية المختلفة.

واضاف محسن جعفر من أوائل سكان مدينة دهب ان مدينة دهب كل طبيعتها خلابة وبكل ما فيها من طراز قديم للمباني وكذلك الشوارع والازقة وممرات الضيقة التى يعرفها سكانها باختصار الطريق للبحر.

وأوضح جعفر أن السائح يمشي في هذه الأزقة بضع أمتار فقط، ثم يجد نفسه أمام البحر وما يتضمنه من أنشطة ورياضات مائية متنوعة، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها المدينة من جبال ومياه وسماء صافية، مشيرًا إلى أن أكثر من 80% من السياحة الوافدة للمدينة يفضلون الإقامة داخل المخيمات البيئية التي توجد داخل هذه الأزوقة، للاستمتاع بالمناظر الخلابة التي تجمع بين البساطة والثقافة التاريخية التي تحافظ على هوية المدينة.

وأكد أن أصحاب المحلات وكافة الأنشطة التي تخدم القطاع السياحي داخل هذه الأزقة يتكاتفون لتجميها، وذلك باستخدام خامات البيئة مثل الأخشاب، إطارات السيارات، الخيش، حتى تجذب انتباه خلال السير فيها، خاصة أن السياح الأجانب يفضلون الأشياء البيئية البسيطة، ويفضلوا أن تكون جزءً لا يتجزأ من حياتهم اليومية خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

وأوضح أن أكثر الفئات العمرية التي تفضل بيئة الأزقة هم الشباب، لموقعها الاستراتيجي الرائع على البحر، وممارسة الأنشطة البحرية التي يوجد فيها مغامرة وتحدي، لافتًا إلى أن هذه الأزقة تنتشر في المدينة نظرًا لطول سواحلها، وكثرة معالمها ومزاراتها السياحية التي جعلت منها منطقة اكتشاف لكل الزوار من مختلف جنسيات العالم.

جنوب سيناء ممرات ازقة دهب ضيقة نهاية مناظر خلابة

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