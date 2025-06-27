إقبال كبير على قافلة الثقافة والمسرح المتنقل بقرية بنجر 7 ببرج العرب

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات متنوعة في القافلة الثقافية الثانية والمسرح المتنقل بقرية "بنجر 7" التابعة لمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة في قرى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تقديم خدمات ثقافية للمناطق الأكثر احتياجا، في إطار برامج العدالة الثقافية.

واستضافت مدرسة "بنجر 7" الجديدة فعاليات القافلة، اليوم الختامي للقافلة وسط إقبال كبير من الأطفال وأهالي القرية، حيث نفذت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية المتنوعة بإشراف نخبة من المتخصصين، لتدريب الموهوبين من أبناء القرية، من بينها: ورشة تلوين، وورشة طباعة بالاستنسل، إلى جانب استكمال ورشة تعليم فن الريزن والحروف وصناعة الفراشات.

كما استمتع الأطفال بورشة الطرق على القصدير، وورشة تدوير خامات الفوم الجليتر لصناعة أقنعة وتصميمات مبهجة، إضافة إلى ورشة لتعليم مبادئ الكروشيه. كما قدمت ورشة تصميم مشغولات يدوية بالخرز.

وشملت الورش أيضا ورشة عرائس قفازية باستخدام قماش الجوخ، وورشة رسم على الوجه ومسرح عرائس تفاعل معه الأطفال.

وتضمنت القافلة الثقافية المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، لقاءات تثقيفية تناولت مفاهيم الصدق والأمانة من خلال حوار تفاعلي أداره وائل الشبكي، مدير قصر ثقافة وادي النطرون، بهدف ترسيخ هذه القيم في وعي الأطفال وتعزيز سلوكهم الإيجابي.

كما قدمت لمياء نعينع محاضرة مبسطة عن ترشيد استهلاك الكهرباء، استعرضت خلالها بأسلوب عملي وسائل تقليل الفاقد في الاستخدام اليومي، وأهمية الوعي في الحفاظ على الموارد والطاقة.

واختتم اليوم بورشة لاكتشاف المواهب من أبناء القرية، تضمنت الاستماع إلى عدد من المشاركين في مجالات الغناء والإلقاء، تلاها توزيع نتاج الورش الفنية على الأطفال المتميزين تكريمًا لمشاركتهم الفعالة.

نفذت القافلة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمدينة برج العرب.