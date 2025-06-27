قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تكشف أمرا عاجلا بشأن امتحان الفيزياء للثانوية العامة
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم الليبي علي يوسف
تفحم 70 بطانية ومخدة.. تفاصيل حريق بقسم الأطفال في مستشفى البدرشين |صور
حالة الطقس غدا السبت 28 يونيو 2025 .. ارتفاع الحرارة وشبورة صباحية بهذه المناطق
التعليم تنفي وجود غش جماعي ولجان أولاد أكابر في امتحانات الثانوية العامة 2025
ليفربول يعزز صفوفه بالتعاقد مع الحارس فريدي وودمان في صفقة مجانية
سوهاج .. حريق يلتهم محتويات محل أدوات منزلية في أخميم
فضح محاباة أمريكا لـ إسرائيل.. رئيس الاستخبارات السعودية السابق: لن أزور أمريكا حتى يرحل ترامب
إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يتمسك بـ 4 ملايين دولار للاستغناء عن حسام عبد المجيد
مفاجأة.. أين ذهبت شاحنات اليورانيوم الإيراني قبل الضربة الأمريكية؟
لحماية إسرائيل.. حمدي بخيت يكشف عن مخطط لتقسيم مصر إلى 5 دويلات
مصر تؤكد ريادتها الإقليمية والدولية.. الأحزاب والنواب يسلطون الضوء على الإنجاز الدبلوماسي برئاسة برلمان المتوسط.. ويؤكدون: صوت مسؤول في لحظة فارقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال كبير على قافلة الثقافة والمسرح المتنقل بقرية بنجر 7 ببرج العرب

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات متنوعة في القافلة الثقافية الثانية والمسرح المتنقل بقرية "بنجر 7" التابعة لمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ضمن أنشطة وزارة الثقافة في قرى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تقديم خدمات ثقافية للمناطق الأكثر احتياجا، في إطار برامج العدالة الثقافية.

واستضافت مدرسة "بنجر 7" الجديدة فعاليات القافلة، اليوم الختامي للقافلة وسط إقبال كبير من الأطفال وأهالي القرية، حيث نفذت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية المتنوعة بإشراف نخبة من المتخصصين، لتدريب الموهوبين من أبناء القرية، من بينها: ورشة تلوين، وورشة طباعة بالاستنسل، إلى جانب استكمال ورشة تعليم فن الريزن والحروف وصناعة الفراشات.

كما استمتع الأطفال بورشة الطرق على القصدير، وورشة تدوير خامات الفوم الجليتر لصناعة أقنعة وتصميمات مبهجة، إضافة إلى ورشة لتعليم مبادئ الكروشيه. كما قدمت ورشة تصميم مشغولات يدوية بالخرز.

وشملت الورش أيضا ورشة عرائس قفازية باستخدام قماش الجوخ، وورشة رسم على الوجه ومسرح عرائس تفاعل معه الأطفال.

وتضمنت القافلة الثقافية المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، لقاءات تثقيفية تناولت مفاهيم الصدق والأمانة من خلال حوار تفاعلي أداره وائل الشبكي، مدير قصر ثقافة وادي النطرون، بهدف ترسيخ هذه القيم في وعي الأطفال وتعزيز سلوكهم الإيجابي.

كما قدمت لمياء نعينع محاضرة مبسطة عن ترشيد استهلاك الكهرباء، استعرضت خلالها بأسلوب عملي وسائل تقليل الفاقد في الاستخدام اليومي، وأهمية الوعي في الحفاظ على الموارد والطاقة.

واختتم اليوم بورشة لاكتشاف المواهب من أبناء القرية، تضمنت الاستماع إلى عدد من المشاركين في مجالات الغناء والإلقاء، تلاها توزيع نتاج الورش الفنية على الأطفال المتميزين تكريمًا لمشاركتهم الفعالة.

نفذت القافلة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بمدينة برج العرب.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان القافلة الثقافية وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رامي رضوان ودنيا سمير غانم

حقيقة طلاق دنيا سمير غانم ورامي رضوان.. القصة الكاملة

الغاز الطبيعي

تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدون مقدم لمدة 7 سنوات

حادث الطريق الإقليمي في المنوفية

كلهم بنات| ننشر أسماء 18 فتاة ضحايا الحادث الإقليمي في المنوفية ..صور

الرئيس السيسي

بعد قرار الرئيس السيسي.. من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟

خطر نادر بسبب لقاحات كورونا

تحذير إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: لقاحات كورونا تسبب خطرا نادرا لعضلة القلب

البنك المركزي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم

النجمة يسرا

يسرا تكشف حقيقة الصورة المنتشرة مع الزعيم عادل إمام.. خاص

حادث المنوفية

وفاة 19 شخصا.. ضبط سائق التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات .. هذا ما يحدث للجسم عند تناول البرقوق| علامات قوية تكشف عن وجود تليف الكبد

السجائر الإلكترونية

دراسة تكشف مفاجآت عن السجائر الالكترونية| تفاصيل

حمض اليوريك

أبرزها الفول واللحوم المُصنعة.. أطعمة ترفع حمض اليوريك بالجسم

بالصور

ماذا تعرف عن الشفة الأرنبية .. حقائق صادمة وفرص علاج مذهلة

ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟
ما هي الشفة الأرنبية؟

بدون مبيدات .. 5 وصفات طبيعية لطرد الأبراص من المنزل نهائيا

طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص
طرق منزلية لطرد الأبراص

سعره 100 ألف دولار .. تعرفى على تفاصيل فستان لورين سانشيز

الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز

وداعًا لغزو النمل .. وصفة طبيعية فعّالة تقضي عليه نهائيًا بمكونات من مطبخك

وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل
وصفة طبيعية وآمنة للتخلص من النمل

فيديو

حسام الغمرى

الإخوان وخيانة سيناء.. الغمري يكشف أسرار التآمر على مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد