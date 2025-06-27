موعد مباراة منتخب مصر وألمانيا لتحديد المركز الخامس بمونديال شباب اليد

يستعد منتخب مصر لكرة اليد للشباب لخوض مواجهة حاسمة أمام المنتخب الألماني، لحسم المركز الخامس في بطولة كأس العالم لكرة اليد للشباب 2025، المقامة حاليًا في بولندا.

وجاء تأهل المنتخب المصري إلى هذه المواجهة بعدما تجاوز عقبة منتخب سلوفينيا بنتيجة 33-30، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، ليضرب بذلك موعدًا جديدًا مع ألمانيا، التي سبق أن واجهته في الدور الرئيسي من البطولة.

وكان المنتخب الوطني قد فشل في الوصول إلى المربع الذهبي عقب خسارته أمام المنتخب البرتغالي في الدور ربع النهائي، ليغادر سباق المنافسة على اللقب ويتجه إلى مباريات الترضية.

موعد مباراة مصر وألمانيا

من المقرر أن تقام مباراة مصر وألمانيا يوم الأحد المقبل، في صدام متجدد يسعى من خلاله شباب "الفراعنة" إلى رد الاعتبار بعد الهزيمة أمام "الماكينات" في الدور السابق، وإنهاء مشاركتهم في البطولة في مركز مشرّف.

يأمل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني في تحفيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا لتقديم أداء قوي أمام خصم عنيد، لا سيما أن ألمانيا تُعد من المنتخبات المرشحة بقوة دائمًا للصعود إلى الأدوار النهائية في بطولات العالم.