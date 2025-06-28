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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل «القاهرة الإخبارية»: مدينة غزة لا تزال تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أكد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، أن طائرات استطلاع إسرائيلية شنت في المحافظة الوسطى غارة باتجاه مجموعة من المواطنين في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، وأسفرت عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

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 غزة  لا تزال تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية

وشدد خلال رسالة على الهواء عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن مدينة غزة والشمال لا تزال تتعرض لقصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية باتجاه الأحياء الشرقية مثل حي الزيتون، والشجاعية، والتفاح، ومنطقة جباليا من الناحية الشرقية.

الطائرات  الإسرائيلية تقصف مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين 

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين في المنطقة الغربية من حي النصر بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال لا يزال يتبع سياسة التجويع بحق الفلسطينيين، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية عبر إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ الثاني من مارس الماضي.

القاهرة الإخبارية دير البلح جباليا غزة

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