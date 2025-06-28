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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محمد طلعت لـ صدى البلد: التحول الرقمي والشمول المالي يجدان طريقهما لملايين المصريين

محمد طلعت
محمد طلعت
أحمد عبد القوى

صرّح محمد طلعت، رئيس التجزئة المصرفية للأفراد ببنك المشرق - مصر، بأن البنك يعمل باستمرار على التوسع في المجتمع المصري لتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 70 مليون مصري مستعدون للدخول في منظومة الشمول المالي، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للنمو.

وأضاف طلعت فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "لدينا فروع متنوعة، واستراتيجية واضحة تهدف إلى التوسع في السوق المصري من خلال تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة.

مضيفا : لقد شهدنا نموًا بنسبة 200% نتيجة التحول الرقمي الذي نركز عليه بشكل أساسي. كما أطلقنا منتجات موجهة للأفراد تعتمد على البنية التكنولوجية المتطورة لدينا."

وأشار إلى أن "الموبايل أصبح الوسيلة الأساسية للمواطن المصري، حيث يمكنه إنجاز كل معاملاته المصرفية عبر الهاتف.

وقال: نحن نوفر حلولاً مبتكرة تُمكن العميل من التعامل بكل سهولة ومرونة، معتمدين على احدث التكنولوجيات لتحسين تجربة العملاء وتحقيق أمان المعلومات."

وأكد طلعت أن بنك المشرق لديه شراكات قوية مع العديد من شركاء النجاح، مثل "اتصالات" و"فوري"، للوصول إلى جميع المحافظات المصرية، وتقديم خدمات متميزة. 

وأوضح أن البنك يقدم حساب توفير بعائد يومي مرتفع ، بالإضافة إلى بطاقات ائتمانية مميزة، مع خطط لإطلاق القروض الشخصية قريبًا عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وأضاف: "نركز على تقديم منتجات تأمينية جديدة مع نهاية العام، ونهتم بتقديم خدمات تناسب أسلوب حياة العميل، بما في ذلك المرونة في السفر إلى الخارج، والتي سيتم توفيرها قريبًا عبر تطبيق الموبايل."

وتابع طلعت: "العلاقات المصرية الإماراتية دائمًا ما تكون متميزة، وبنك المشرق كجزء من مجموعة المشرق في الإمارات يرى مصر سوقًا واعدًا جدًا.. نحن نستثمر بشكل كبير في البنية التحتية لتحقيق أفضل تجربة مصرفية للعملاء."

وأكد أن البنك يضع الأمن السيبراني في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى التعاون مع البنك المركزي المصري الذي يقدم دعمًا كبيرًا للبنوك في هذا المجال.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا أساسيًا من الخدمات المصرفية، سواء في تعزيز الأمان أو تحسين التواصل مع العملاء من خلال الدردشة الذكية.

واختتم طلعت حديثه قائلاً: "الفرص الموجودة في مصر أكبر بكثير من التحديات، ونطمح إلى الوصول لأكبر عدد من العملاء من خلال التفكير غير التقليدي.

وقال: شغلنا الشاغل هو التفاعل المستمر مع العملاء، وتقديم منتجات مبتكرة تلبي احتياجاتهم بسهولة وبساطة عبر الهاتف المحمول. نحن نهتم أيضًا بالاستدامة، ونشارك في الفعاليات المختلفة التابعة للبنك المركزي، مع خطط للتوسع وزيادة عدد فروعنا التي تصل حاليًا إلى 16 فرعًا."

بنك شمول مالى

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