رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة صناعية بافتتاح أول مصنع لـ "بوش" الألمانية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن افتتاح أول مصنع تابع لشركة BSH المملوكة لمجموعة بوش الألمانية في مصر وإفريقيا، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعة المحلية ويعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في السوق المصري.

صرح صناعي جديد في قلب العاشر من رمضان

يقع المصنع الجديد في مدينة العاشر من رمضان، ويُعد أول منشأة إنتاجية لمجموعة "بوش" في إفريقيا، ضمن توسعها الإقليمي في الشرق الأوسط.

ويعمل بالمصنع أكثر من 1000 مصري تم تدريبهم على أعلى مستوى لضمان إنتاج وحدات بجودة عالمية.

مدبولي: التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في مقدمة أولويات الدولة مدبولي يصل العاشر من رمضان لافتتاح مصنع أدوات منزلية وشركة تسوق مدبولي يفتتح أحد مصانع الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان غدا

350 ألف وحدة سنويًا والمكون المحلي يتجاوز 70% قريبًا

وأوضح مدبولي، أن المصنع يستهدف إنتاج 350 ألف وحدة من الأجهزة المنزلية سنويًا، مع خطط لزيادة نسبة المكون المحلي لتصل إلى 70% خلال عامين، مقارنة بـ50% حاليًا، بما يساهم في تعزيز الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد.

استثمار عالمي يعزز مكانة مصر الصناعية

وأعرب رئيس الوزراء ، عن فخره بانضمام مصر إلى قائمة الدول التي تضم مصانع تابعة لمجموعة "بوش" العالمية، التي تمتلك فروعًا في 39 دولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.