النهار تكشف تفاصيل برنامج " الناظر" للإعلامي أحمد شوبير

كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي سيقدمه الكابتن أحمد شوبير على شاشتها.

"النهار" تكشف عن إسم برنامجه الجديد.. " الناظر " مع أحمد شوبير

وحسب البيان الصادر عن إدارة "النهار" سيكون إسم البرنامج " الناظر ..مع أحمد شوبير " وقد أطلقت القناة منذ قليل البرومو الخاص به ، وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً العاشرة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وسيناقش شوبير في برنامجه الجديد كل قضايا الشأن الجاري في الرياضة مع التركيز على الإنفرادات الخبرية التي يتميز بها واللقاءات الحصرية مع نجوم الكرة وصناع الأحداث الرياضية المهمة .