التضامن والهلال الأحمر تشاركان في منتدي الجمعيات الأهلية بالدوحة

شارك الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري في منتدي الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

ويشهد المؤتمر العديد من الجلسات المتنوعة المتعلقة بالتنمية الاجتماعية، حيث يشارك وفد وزارة التضامن الاجتماعي في عدد كبير منها.

هذا وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري ،حيث ينعقد المؤتمر على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات، ويهدف إلى معالجة الثغرات وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاجن 1995، بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، وإعطاء زخم نحو تنفيذ خطة عام 2030.

وعقدت وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.