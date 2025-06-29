برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025: لفتات صغيرة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 29 يونيو 2025

ثق بحدسك عند اتخاذ القرارات، ولكن وازن بين الشغف والصبر. الصدق العاطفي يُعزز العلاقات، بينما يُمهّد التخطيط المدروس الطريق للتقدم في المجالين الشخصي والمهني اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

قد يجذب العزاب شخصًا يجذبهم سحرهم - كن منفتحًا ولكن بحذر لفتات صغيرة، كرسالة مُفكّرة أو مكالمة مفاجئة، يُمكن أن تُحدث تأثيرًا كبيرًا اجعل الاستماع أولويةً على الكلام لضمان أن يشعر كلا الطرفين بالاهتمام والتقدير.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب رياضات المغامرة اليوم. كما يجب عليك توخي الحذر عند رفع أي شيء ثقيل فوق رأسك.

برج العقرب مهنيا

سيسافر بعض مواليد برج العقرب إلى مكتب العملاء، بينما سيجد بعض المتخصصين في الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والرسوم المتحركة فرصًا في الخارج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

استشارة مستشار موثوق أو الاطلاع على استراتيجيات توفير المال قد يكشف عن أفكار جديدة بحلول المساء، ستشعر بالاطمئنان لعلمك أن وضعك المالي عاد إلى مساره الصحيح..