صفقة الزمالك.. مصطفى أشرف ينتقل للدوري الهولندي

أعلن نادي فيتيسه آرنهم الهولندي الناشط فى دوري الدرجة الثانية، ضم المحترف المصري مصطفى أشرف، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الثاني لنادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

يذكر أن الزمالك والأهلي كانا يتنافسان على ضم مصطفى أشرف خلال الميركاتو الشتوي والصيفي فى العام الماضى.

وقال النادي الهولندي، في بيان رسمي أصدره اليوم، السبت، عبر موقعه الإلكتروني، إنه نجح في الحصول على توقيع مصطفى أشرف لمدة موسمين حتى 2027 مع خيار التمديد لموسم آخر.



وقال مصطفى أشرف، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، كانت فترة التجربة في الموسم الماضي رائعة جدًا، ولذلك من الرائع أكثر أن أوقع عقدي هنا الآن، أتطلع بشوق للقاء الجماهير".