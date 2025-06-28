موناكو يُعلن تعاقده مع بول بوجبا رسميًا بعد اجتيازه الفحص الطبي

أتم نادي موناكو الفرنسي صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس السابق، في خطوة مفاجئة شهدت توقيع اللاعب على عقد رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن الصفقة حُسمت بالكامل بين الطرفين، وقال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بول بوجبا وقع رسميًا لموناكو. اجتاز الفحص الطبي، وتم الاتفاق على كافة البنود.. البيان الرسمي سيصدر خلال الساعات المقبلة".

ويأمل نادي الإمارة الفرنسية من خلال هذه الصفقة في تعزيز صفوفه بلاعب يملك خبرة دولية كبيرة، من أجل العودة للمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الجديد، بعد سنوات من تراجع النتائج.

ويأتي انضمام بوجبا لموناكو بعد أشهر عصيبة في مسيرته، إذ تعرض للإيقاف لمدة 4 سنوات في أغسطس 2023، بعد فشله في اجتياز اختبار المنشطات عقب مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي.

ورغم تقليص العقوبة إلى عام ونصف، فقد قرر يوفنتوس فسخ تعاقده مع اللاعب في نوفمبر الماضي، ليصبح بوجبا حرًا في الانتقال لأي نادٍ دون مقابل.

يُذكر أن بوجبا، البالغ من العمر 31 عامًا، سبق له اللعب في مانشستر يونايتد ويوفنتوس، وحقق مع منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018، ويُعد أحد أبرز نجوم خط الوسط خلال العقد الأخير، رغم ما شاب مسيرته من تقلبات وإصابات في السنوات الأخيرة.