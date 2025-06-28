رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات ..درجاتك هنا مجاناً

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات متاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم ، يقدم لطلاب جميع المحافظات الآن خدمة الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 بشكل مجاني .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

ولا يحتاج رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 إلى دفع أي رسوم للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/

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وعلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/ ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب اذا كان ناجحا أم راسبا أم له دور ثاني

وكان قد اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2025 بنسبة نجاح 73,53 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 85310 .

كما اعتمد اللواء عمرو حنفى - محافظ البحر الأحمر ، نتيجة إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2024/ 2025 ، وبلغت نسبة النجاح في مدارس البحر الاحمر الإعدادية العامة 1 ,73 % ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 2 ,83%

واعتمد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2024 / 2025 بنسبة نجاح بلغت 78.89 %.

واعتمد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية رسمياً عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.81%

واعتمد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2024/2025 حيث بلغت نسبة النجاح 76.9 %.

واعتمد محافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت 83.14%

كما اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٠١ ٪ بزيادة نسبية ٢.٢٪ عن العام الماضي ٨٢.٨١ ٪.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2024-2025م، بنسبة نجاح 80.17%

واعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح 82.05%

كما ٱعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة إمتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م بنسبة نجاح ٧٥.١٦%

وعقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.