مصرع شخص في انقلاب موتوسيكل بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل كان يستقله بالقرب من بوابة 8 بجمعية المهندسين العرب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلببس تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس يفيد باستقبال "أيمن. ا"، 25 سنة، مقيم الزوامل، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مصرعه إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل كان يستقله بالقرب من بوابة 8 بجمعية المهندسين العرب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلببس تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتحرير محضر بالواقعة.