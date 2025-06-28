الدوماني: المدير الفني الجديد هيبقى مفاجأة .. والزمالك يسير في الطريق الصحيح

أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن محمد عبدالشافي مثال للاحترام والإخلاص خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء.

وقال الدوماني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عبدالشافي يستحق أن يكون أحد رموز نادي الزمالك لما حققه مع الفريق وأيضا منتخب مصر خلال مسيرته الكروية فهو من أكثر اللاعبين التزاما داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "مجلس الزمالك يعمل باحترافية شديدة بعد تعيين جون إدوارد في منصب المدير الرياضي ولأول مرة يكون هناك تكتم وسرية سواء في ملف المدير الفني الجديد أو الصفقات".

وأوضح: "الزمالك يسير في الطريق الصحيح وهذا الأمر يسعدني كثيرا لأن السرية في المفاوضات تؤدي إلى النجاح في نهاية الأمر ولدي معلومة بأنه سيكون هناك صفقات قوية ومدير فني أجنبي مميز للغاية ومفاجأة.