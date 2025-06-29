أبطال المستقبل.. مصر تتوج بلقب البطولة العربية للتنس تحت 12 سنة

تحدث المهندس وليد سامي، سكرتير عام الاتحاد العربي والمصري للتنس، عن البطولة العربية للتنس تحت 12 سنة، قائلا: إن أعدادهم تقدر بحوالي 50 لاعب ولاعبة، مشيرا إلي أنه خلال النهائي فاز الفريق المصري أ، والفريق المصري ب فاز بالمركز الثاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أنه بالنسبة لفريق الناشئات كانوا خمس فرق، وقاموا باللعب من مجموعة واحدة، وفاز الفريق المصري أ بالمركز الأول.

أسدل الستار مساء اليوم على منافسات البطولة العربية للتنس للناشئين والناشئات تحت 12 عامًا، والتي أقيمت في الفترة من 22 حتى 26 يونيو الجاري، على ملاعب نادي جراند بلازا بالقاهرة، وسط مشاركة مميزة من سبع دول عربية، وتحت إشراف الاتحاد العربي للتنس.



وتمكنت البعثة المصرية من حصد لقب البطولة بعد سيطرة واضحة على منصات التتويج في منافسات الذكور والإناث، حيث جاءت نتائج فئة الناشئين في الترتيب العام كالتالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر "أ"

المركز الثاني والميدالية الفضية: فريق مصر "ب"

المركز الثالث: تونس

المركز الرابع: السعودية

المركز الخامس: لبنان

المركز السادس: الجزائر

المركز السابع: البحرين

المركز الثامن: العراق

أما في منافسات الناشئات، فقد جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية: فريق مصر "أ"

المركز الثاني والميدالية الفضية: تونس

المركز الثالث والميدالية البرونزية: فريق مصر "ب"

المركز الرابع: الجزائر

المركز الخامس: لبنان