قصور الثقافة تحتفي بذكرى 30 يونيو بالمحافظات.. مهرجان فرق الأقاليم المسرحية يواصل عروضه.. وأمسيات لتكريم رموز الإبداع

تشهد أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع تنوعا في الفعاليات المقدمة للجمهور ورواد مواقع الهيئة بجميع المحافظات، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، حيث تقدم الهيئة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة تنطلق اليوم الأحد، وحتى السبت المقبل 5 يوليو.



أكثر من 200 فعالية في جميع المحافظات احتفالا بذكرى 30 يونيو

تأكيدا على دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، تواصل هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع، تقديم احتفالات ثقافية وفنية في جميع محافظات الجمهورية، تستهدف مختلف الفئات العمرية، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.

وتقدم الهيئة أكثر من 200 فعالية تتنوع ما بين معارض للكتب ومعارض فنية وورش إبداعية، إلى جانب أمسيات شعرية، وعروض فنية وموسيقية تراثية، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للأطفال، وأفلام تسجيلية ولقاءات تثقيفية تسلط الضوء على مكتسبات الثورة وتوثق لحظة استعادة الإرادة الشعبية.



الاحتفاء بمسيرة علي عطا في "العودة إلى الجذور"

ضمن برنامج "العودة إلى الجذور"، تنظم الهيئة في السادسة مساء اليوم الأحد، لقاء للاحتفاء بمسيرة الشاعر والكاتب الصحفي علي عطا، وذلك بقصر ثقافة المنصورة.

تدير اللقاء د. سمية عودة، ويتضمن حديثا حول ملامح المشروع الشعري لعلي عطا، ومناقشات حول أهم أعماله التي أسهمت في إثراء المشهد الشعري العربي، وكان لها حضورا فاعلا في الساحة الثقافية، بمشاركة كل من الكاتب والناقد إبراهيم حمزة، والروائي فرج مجاهد، والشاعر د. محمد عطوة.



الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر

وتتضمن أجندة الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، أمسية بعنوان "في وداع المثقف النبيل د. أحمد الباسوسي"، تقام غدا الاثنين في السابعة مساء بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع نادي القصة، احتفاء بمسيرة الباسوسي الأدبية والإنسانية.

وتتضمن الأمسية شهادات وقراءات عن أثر "الباسوسي" في الساحة الثقافية، بمشاركة الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، والسيناريست د. صلاح شعير، والدكتورة كريمة عمر، والكاتب خالد جودة، ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي.



استمرار عروض مهرجان فرق الأقاليم والموسم المسرحي

تتواصل هذا الأسبوع عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ 47، والمقدمة بالمجان حتى 5 يوليو المقبل.

ويشهد اليوم الأحد عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "شلباية" لفرقة قصر ثقافة نجع حمادي، تأليف بكري عبد الحميد، وإخراج محمد موسى، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

أما العرض الثاني بعنوان "قبو الغربان" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، عن نص "كنت في بيتي انتظر هطول المطر" لجان لوك لارغاس، دراماتورج وأشعار أحمد مراد، وإخراج سيف الدين محمد، ويعرض على مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء.

كما تواصل الهيئة تقديم عروض الموسم المسرحي الجديد، ومنها عرض مسرح الطفل "هنا والكتاب"، ويعرض يوميا في الثامنة مساء على مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد، حتى الأربعاء 2 يوليو.

ويستقبل مسرح فوزي فوزي بأسوان، العرض المسرحي "عروس الرمل"، لفرقة قصر ثقافة العقاد، وإخراج خالد عطا الله، وذلك حتى الثلاثاء 1 يوليو.

أما بيت ثقافة القصر بالوادي الجديد، يشهد العرض المسرحي "النداهة"، ضمن تجارب الفضاءات المغايرة، إخراج محسن سعيد.



أفلام مجانية وندوات نقدية في قصر السينما

يقدم قصر السينما بجاردن سيتي خلال الأسبوع عددا من الأفلام للجمهور ورواد القصر، بالمجان، ويصاحب بعضها ندوات نقدية.

ويعرض اليوم الأحد، الفيلم الدرامي "The Report"، يليه غدا الاثنين الفيلم التسجيلي "القرار"، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

يأتي ذلك في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية.

كما تحفل أجندة الهيئة هذا الأسبوع أيضا بمجموعة من الندوات الثقافية واللقاءات التوعوية، إلى جانب الورش الفنية المستمرة ضمن برامج الإجازة الصيفية، في مختلف المحافظات والتي تهدف إلى إحياء التراث وصون الهوية الوطنية.