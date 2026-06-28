التنمية المحلية والبيئة تدعو المواطنين لسرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد

دعت وزارة التنمية المحلية والبيئة، المواطنين ممن لديهم أوضاع قابلة للتقنين إلى سرعة التقدم بطلبات تقنين أوضاع وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وذلك تجنبا للتعرض للإجراءات القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، مع التأكيد على استمرار الدولة في تطبيق القانون بكل حزم، وعدم التهاون مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو أي محاولات لتغيير طبيعة الأراضي أو تبويرها أو البناء عليها بالمخالفة، حفاظا على حقوق الدولة والرقعة الزراعية ودعما لجهود التنمية المستدامة.

منصة تقنين اوضاع اليد

ونشرت الوزارة رابط المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة: https://nplr.estrdad.gov.eg

الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية يمثل أحد الملفات ذات الأولوية، لما له من أهمية مباشرة في حماية حقوق الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع البناء العشوائي، ودعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.