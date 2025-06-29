الجيل: 30 يونيو أسقطت مخططات جماعة الإخوان الإرهابية واستعادت قوة الدولة

صرح الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، إن ثورة 30 يونيو ستظل محطة فارقة وصفحة مضيئة في تاريخ مصر الحديث، حينما خرج ملايين المصريين في مشهد وطني غير مسبوق ليحموا دولتهم من السقوط في مخططات ومؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية التي أرادت اختطاف الوطن ونشر الفوضى والخراب.

وأكد أن هذا اليوم المجيد سيبقى شاهدًا على قدرة الشعب المصري على الدفاع عن دولته، وإسقاط كل المحاولات التي تستهدف هويته واستقلاله الوطني.

وأضاف الدكتور حسن هجرس أن جماعة الإخوان الإرهابية استغلت الشعارات الدينية لخداع المواطنين البسطاء، لكنها سرعان ما كشفت عن حقيقتها، حيث تجاهلت مصلحة الوطن، وسعت للسيطرة على مؤسسات الدولة وتنفيذ مخططاتها الضيقة، ما جعل أمن مصر القومي في مهب الريح، وفتح الباب أمام تهديدات داخلية وخارجية خطيرة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة البواسل لبّوا نداء الشعب وتحركوا في توقيت حاسم لإنقاذ الدولة، وقدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، لتُكتب بذلك صفحة جديدة من صفحات المجد والبطولة في تاريخ الأمة، تؤكد أن مصر عصية على السقوط أو الانكسار.

وأوضح الدكتور حسن هجرس أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لبّى نداء الشعب وتحمل المسؤولية في أصعب الفترات، وقاد مسيرة استعادة الدولة بحكمة وإخلاص، ونجح في إطلاق مشروعات قومية كبرى وبنية تحتية حديثة ساهمت في تحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية عصرية، وتحقيق طفرة تنموية يشهد لها الجميع في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن ما تحقق منذ 30 يونيو حتى اليوم يعكس قدرة الدولة المصرية على تجاوز التحديات بفضل وعي شعبها، وصلابة مؤسساتها، وقيادتها الوطنية المخلصة، وأن المصريين سيظلون على قلب رجل واحد للدفاع عن وطنهم، وحماية مكتسباتهم، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.