المصري: وافقنا على انتقال أحمد عيد للأهلي ولا نمانع في رحيله

كشف ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي عن موقف أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق.

وقال عبد الرازق في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج “لعبة والتانية” على راديو ميجا إف إم: “لغاية هذه اللحظة لم نحسم رحيل احمد عيد للأهلي، وكامل أبو علي علاقته كويسة مع جميع الأندية”.

وأضاف أنه ليس لدينا اي ازمة في انتقال احمد عيد للاهلي واللاعب ابدى رغبته في الانتقال للاهلي واي لاعب في مصر يحلم بالانضمام للاهلي

وتابع أننا نعمل على مشروع أكاديميات في جميع أحياء بورسعيد للانتقاء مواهب جديدة للنادي المصري من ضمن التخطيط وأتمنى أن يحالفني التوفيق في مهمتي الجديدة مع المصري.