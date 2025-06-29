شاومي تزلزل الأسواق.. ريدمي تطلق Redmi K Pad بمواصفات ممتازة لينافس iPad

أُطلق جهاز Redmi K Pad، وهو جهاز لوحي صغير الحجم مُخصص للألعاب، رسميًا أمس في الصين، إلى جانب مجموعة من الأجهزة الأخرى، مثل Redmi K80 Ultra وXiaomi Pad 7S Pro وXiaomi Mix Flip 2. لا يوجد تأكيد على طرح ايباد K80 Ultra وPad 7S Pro في الأسواق العالمية. من المتوقع إطلاق Mix Flip 2 عالميًا.

مواصفات جهاز Redmi K Pad

من المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي بعلامة Poco التجارية. ومن المرجح أن تُطرح في سبتمبر من هذا العام وياتي الجهاز اللوحي بسعر 2799 يوانًا (حوالي 390 دولارًا أمريكيًا).

يتميز جهاز Redmi K Pad بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة تدعم دقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED.

يتميز جهاز K Pad بمعالج Dimensity 9400 Plus ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X/T بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين UFS 4.1 بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 67 واط.

يأتي جهاز Redmi K Pad اللوحي مزودًا بميزات أخرى، مثل نظام التشغيل Android 15 المستند إلى نظام HyperOS 2، ومحركات خطية ثنائية المحور X، ومكبرات صوت مزدوجة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذي USB-C. يبلغ سمكه 6.46 مم ويزن 326 جرامًا.