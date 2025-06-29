قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول روسي: بوتين وترامب قد يعقدا اجتماعا في أي لحظة
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح الشيش رجال
مصر تدين الهجوم الإرهابي شمال غرب باكستان.. وتقدم التعازي لأسر الضحايا
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
منتخب مصر يتوج بذهبية بطولة إفريقيا لسلاح السيف سيدات
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة
نقل وميكروباص.. القبض على 9 سائقين بسبب السير عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي
أخبار التكنولوجيا| كمبيوتر محمول بشاشة تاتش عالية الدقة.. إطلاق Redmi K Pad بمواصفات جبارة تنافس iPad
قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا القدرة على التعامل مع جميع التهديدات العالمية
الصفقة رقم 3.. مودرن سبورت يضم عماد حمدي لاعب الإسماعيلي السابق
أوكرانيا تستبعد تحقيق السلام عقب الهجوم الروسي بـ 447 مسيرة
مودرن سبورت يعلن التعاقد مع عماد حمدي لاعب الإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعتمد مسابقات الناشئين وينظم بطولة لمواليد 2005

بطولة لمواليد 2005
بطولة لمواليد 2005
حسن العمدة


قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،  فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم مسابقة لمواليد 2005 ( الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى.

وتقرر استمرار مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة بدون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتباراً من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وقرر المجلس تنظيم مسابقتين لمواليد  كل من 2007 و 2009  على أن يكون المشاركة فيها إجبارياً على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و 2010 و 2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8  قطاعات.

وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل ،ومسابقة  2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.

مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة هاني أبو ريدة مسابقة لمواليد 2005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باقي 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا عن هؤلاء المشتركين

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

المضمضة

هل يجب على مدخن السجائر المضمضة قبل الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

صورة توصف حالة طريق الكورنيش بطرة البلد

الأهالي تستغيث .. خطر وشيك على طريق كورنيش طرة البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية على بعض الطرق

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن توجه بسرعة تقديم الدعم للأسر المتضررة بحادث مخزن البويات بالبراجيل

بالصور

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس المصريين الأحرار لـ صدى البلد: 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ الحديث.. ونتأهب للانتخابات بتحالفات غير سياسية

النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل
النائب الدكتور عصام خليل

فيديو

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

شيرين عبد الوهاب

بعد الغناء «بلاي باك».. معجبة تغني لايف في حفل شيرين على المسرح

لعبة الحبار

Squid Game.. صدمة جماهيرية بعد ختام الموسم الثالث

السيارة

القبض على شخص تسبب فى انقلاب سيارة على كوبرى بمدينة نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

المزيد