اتحاد الكرة يعتمد مسابقات الناشئين وينظم بطولة لمواليد 2005



قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تنظيم مسابقة لمواليد 2005 ( الفريق الثاني)، على أن تتبارى فيها الأندية حسب القسم الذي تنتمي إليه في مسابقة الدوري العام بأقسامه المختلفة وبنفس جدول مسابقات الفرق الأولى.

وتقرر استمرار مسابقات الدوري العام بأقسامه المختلفة بدون اللاعبين المختارين لمنتخب تحت 20 سنة اعتباراً من 18 أغسطس حتى الانتهاء من المشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 20 سنة.

وقرر المجلس تنظيم مسابقتين لمواليد كل من 2007 و 2009 على أن يكون المشاركة فيها إجبارياً على الأندية المشاركة بفرقها الأولى في الدوري العام كل حسب تصنيفه في الأقسام المختلفة.

وتقرر تنظيم مسابقات لمواليد كل من السنوات 2008 و 2010 و 2012 على مستوى المناطق للتأهل إلى مرحلة القطاعات، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 8 قطاعات.

وتنطلق مسابقة 2008 فرع القاهرة 14 أغسطس المقبل ،ومسابقة 2009 والبراعم في الأسبوع الأول من سبتمبر، وباقي الأفرع في مسابقة 2008 في الأسبوع الأول من سبتمبر.