يورجن كلوب: لا أشتاق للتدريب.. ومورينيو وهودجسون نصحاني بالعودة لكني لست مدمنًا

فجّر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول ورئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول"، مفاجأة جديدة حول مستقبله التدريبي، مؤكدًا أنه لا ينوي العودة إلى مقاعد البدلاء في الوقت الحالي، رغم الضغوط التي يواجهها من أصدقاء بارزين في الوسط الكروي.

وفي حوار مطول مع صحيفة "فيلت آم سونتاج" الألمانية، كشف كلوب عن تحوّل كبير في أولوياته بعد رحيله عن ليفربول، مشيرًا إلى أنه يعيش اليوم حياة أكثر اتزانًا وهدوءًا، بعيدًا عن التوتر الذي فرضته عليه مهنة التدريب لمدة 23 عامًا.

وقال كلوب: "عندما كنت مدربًا لم أعتنِ بنفسي على الإطلاق، لكن الآن أعيش حياة طبيعية، وهذا شعور لم أختبره منذ سنوات. سيارتي كانت تعرف فقط ثلاث طرق: إلى الملعب، إلى مركز التدريب، وإلى المنزل. أما الآن فقد حضرت في الأشهر الأربعة الأخيرة حفلتي زفاف، في حين أنني لم أحضر أي حفل منذ أكثر من عقدين".

ورغم تلقيه عروضًا ضخمة من أندية مثل بايرن ميونخ وريال مدريد، أشار كلوب إلى أنه غير متحمس للعودة إلى الأجواء الفنية في الملاعب، موضحًا: "شغفي بالتدريب لم يتحول إلى إدمان.. هناك من يتصور أنني أشتاق لهذه المهنة، لكن الحقيقة أنني لا أفعل. لقد أحببت التدريب كثيرًا، لكنني لست من أولئك المدربين الذين لا يستطيعون العيش بعيدًا عن الدكة".

ولم يُخف كلوب الضغوط التي يتعرض لها من بعض الرموز الكروية لإقناعه بالعودة، قائلًا: "روي هودجسون، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، طالبني بالعودة، وقال لي إن عليّ الاستمرار، لكنه لا يصدق أنني أرفض ذلك. مورينيو أيضًا قال لي: (هذه ليست النهاية)، لكنني لست مثلهما، لا أريد أن أكون مدربًا طوال الوقت".

وعن وظيفته الحالية في "ريد بول"، أوضح المدرب الألماني السابق: "أنا الآن أعمل في وظيفة رائعة، لا أضطر للاستيقاظ مبكرًا أو السهر ليلًا بشكل مرهق. يمكنني تنظيم وقتي كما أريد، وزوجتي سعيدة أكثر من أي وقت مضى لأننا نستطيع التخطيط معًا لحياتنا".

ورحل كلوب عن ليفربول بنهاية موسم 2023-2024، بعد مسيرة حافلة استمرت 9 أعوام، حصد خلالها العديد من البطولات الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، وكأس العالم للأندية.