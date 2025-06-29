قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية
ماذا تفعل في الدقائق الأخيرة قبل أذان المغرب؟.. النبي أوصى بـ5 أعمال
محفظو القرآن وآخرون.. الفئات المستحقة للمعاش من العمالة غير المنتظمة
لماذا يصوم المسلمون يوم تاسوعاء قبل عاشوراء؟.. 3 أسباب يجهلها كثيرون
ضحية منسية.. سائق ميكروباص حادث المنوفية كان يستعد لخطبته من إحدى الضحايا
مصر تعرب عن خالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا حادث انهيار منجم للذهب
زيادة فورية 5% على المرتب الجاي.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين
بـ21 ميدالية.. مصر تسيطر على جدول ترتيب البطولة الأفريقية للسلاح بنيجيريا
آي صاغة: الذهب يتراجع في الأسواق المحلية والعالمية
زيادة معاشات شهر يوليو 2025 رسميا .. الموعد وقيمة الزيادة الجديدة
بعد 30 يونيو .. تشريعات الحسم في مواجهة حرب الشائعات وخطاب الكراهية
بعد انتزاع دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يضع عينه على العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر الأولمبي يفوز على نجوم تشوجي في البطولة الدولية للسلة

منتخب السلة الأولمبي
منتخب السلة الأولمبي
محمد سمير

فاز منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة للرجال، على نظيره نجوم تشوجي الصيني بنتيجة 84/66، في ثالث لقاءات الفراعنة بالبطولة الدولية الودية، المقامة في الصين خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، بمنطقة جيانغسو.

وكان قد حقق الفراعنة الفوز على كولومبيا بنتيجة 68/58، في أولى المباريات، وعلى مونتينيجرو بنتيجة 77/48، في ثاني المباريات.

وتضم قائمة المنتخب كل من، إبراهيم محرم، سراج الدين علي، آدم الحلواني، محمد إبراهيم ميدو، محمد طارق خيري، محمد ياسر، عبد الرحمن خالد، مازن العزازي، إبراهيم هشام، عمر طلعت، عمر عماد محيي، وأحمد مهيب.

ويرأس البعثة الأستاذ أيمن علي عودة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

ويضم الجهاز الفني والإداري:الكابتن أحمد مرعي مديرًا فنيًا، الدكتور رائف وصفي للعلاج الطبيعي، الدكتور وليد الخراط إداريًا، الكابتن محمد عيسى مدلكًا.

وتأتي المشاركة في البطولة بدعوة كاملة من الاتحاد الصيني لكرة السلة والجهة المنظمة، التي تتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة من خلال مشاركة منتخب مصر (ب) في البطولات الدولية الودية إلى توفير فرص احتكاك قوية للاعبين، بهدف تطوير مستواهم وزيادة خبراتهم الدولية، بما يعود بالنفع مستقبلًا على المنتخب الأول ويُعزز قاعدة الاختيار من عناصر جاهزة فنيًا وبدنيًا.

منتخب مصر الأولمبي تشوجي الصيني البطولة الدولية الودية كولومبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة اسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر رسميا اليوم.. اعرف العلبة بكام؟

معاش ربات البيوت

لكل ست معندهاش شغل.. احصلي على معاش ربات البيوت بهذه الطريقة

رئيس الوزراء

بعد ترحيلها بقرار رسمي| هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يونيو بالقانون

مجلس النواب

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليم

الإيجار القديم

امتداد العقود لجيل واحد.. مصطفى بكري يتقدم بتعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم

صورة أرشيفية

تنسيق الثانوية العامة 2025 في 5 محافظات للناجحين في الشهادة الإعدادية

امتحانات الثانوية العامة

مؤشرات نتيجة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2025 .. خبر عاجل بشأنها الآن

الإيجار القديم

مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد

ترشيحاتنا

الصلاة

ماذا يفعل من دخل المسجد بعد إقامة الصلاة ولم يصل السنة؟ دار الإفتاء ترد

دعاء يحميك من فتنة المسيح الدجال

دعاء يحميك من فتنة المسيح الدجال.. اعرف صفاته وتعوذ منه

هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة

هل يجوز الجمع بين نيتين في صلاة النافلة؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

الفنان يحيى الفخراني: اكتئبت بعد حريق المسرح القومي وسعيد بالعودة

يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني

فى أجواء مبهجة .. خطوبة الاستايلست ندى حسام على المخرج زياد عوض

ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض
ندى حسام وزياد عوض

رصف وتوسعة طريق الزقازيق بلبيس أمام قرية العصلوجي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

يحيي الفخراني

بحضور يحيى الفخراني.. انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بمسرحية الملك لير

انفصال عبير صبري

بعد زواج 7 سنين انفصال عبير صبري عن زوجها … ماذا قالت عنه؟

البلوجر المتهم

فيديوهات خادشة.. القبض على صانع محتوى شهير بالقاهرة

شمس البارودي

كلنا في القبور .. شمس البارودي ترد على منتقدي اعتزالها الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحش الكون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 19 كفنا في الصباح الباكر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: طريق دمنهور – دسوق كارثة أخرى في الانتظار

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

المزيد