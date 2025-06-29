بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي جنوب محور ملوي في المنيا، بسبب السرعة الزائدة ، تم نقل المصابين للمستشفي للعلاج، والتحفظ علي المركبة، تحت تصرف النيابة العامة .





تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سياره ميكروباص، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، جنوب محور ملوي ب 4 كيلو اتجاه أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف، وتبين إصابة 6 أشخاص وهم زينب. ا. ع 19 سنة طالبه ، وخالد. م. ع 40 سنة مدرس، واحمد. س. م 35 سنة عامل ، وعبد الرحمن. ا. س 7 سنوات وطه. ا. س 4 سنوات، أسماء. ط. م 26 سنة ربة منزل، مقيمين بإحدى قرى مركز دير مواس .

تم نقل المصابين الي المستشفي التخصصي، لتلقي العلاج ، والتحفظ علي المركبة تحت تصرف النيابة العامة .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف .

