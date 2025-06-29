في ظروف غامضة.. القبض على شاب أنهى حياة والدته ببني مزار شمال المنيا

شهدت إحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا، واقعة قيام شاب بإنهاء حياة والدته داخل أرض زراعية ملكهم في ظروف غامضة، وعلى الفور تمكنت الأجهزة الامنيه من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثة لسيدة خمسينية جثة هامدة وسط الزراعات بإحدى قرى مركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين سيدة تدعى ز. ع 50 عامًا، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق للعرض على الطب الشرعي للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين إقدام نجلها على إنهاء حياتها ويدعى إ. ص تم ضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة.

وحرر المحضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة