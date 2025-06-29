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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع اثنين وإصابة آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي بني مزار في المنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى
ايمن رياض

لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الصعيد الصحراوى الشرقي، أمام مركز بني مزار شمال المنيا، تم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب ربع نقل بصحراوي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز بني مزار نتيجة السرعة الزائدة واحتلال عجلة القيادة، مما تسبب في مصرع شخصين، وإصابة 2 آخرين في الحادث .

تم نقل المصابين إلى مستشفي التكامل بالشيخ فضل، والحثتين إلى المشرحة، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

المنيا المصابين حادث نقل

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